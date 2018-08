Un vero fuoristrada il suv Mercedes GLB in arrivo nel 2019

ROMA - C'è qualcosa di nuovo, anzi di antico, nei garage della Mercedes dove vengono nascosti i 'muletti' per il collaudo dei futuri modelli. Per il prossimo suv GLB, che verrà lanciato nel corso del 2019, la Casa della Stella a Tre Punte ha infatti scelta di ritornare alle origini del fenomeno crossover e suv, quando i modelli di questo segmento si chiamavano semplicemente fuoristrada. Le foto dei test con i prototipi mimetizzati con i consueti adesivi optical e le ricostruzioni fatte da magazine specializzati - come quelle de L'Automobile Magazine - confermano infatti che per GLB è stato scelto un format 'vecchio stile', con carrozzeria squadrata e molto funzionale, per offrire in una carrozzeria compatta (la lunghezza sarà attorno ai 4 metri e 60) una grande abitabilità e un bagagliaio con volume utile, con 5 persone a bordo, di almeno 500 litri. Realizzato sulla recente piattaforma MFA2, la stessa delle ultime compatte Mercedes, il nuovo suv (che è noto internamente con la sigla di progetto X 247) sarà proposto anche in una variante a passo lungo con tre file di sedili per un totale di 7 posti. Dalle berline Classe A e Classe B, GLB erediterà anche i motori - quattro cilindri 1.4, 1.8 e turbo 2.0 - ed i sistemi di elettrificazione, oltre alle trasmissioni e allo schema di trazione integrale 4Matic a controllo elettronico. La missione del nuovo suv Mercedes GLB, oltre che soddisfare un vasto mercato di utenti professionali, sarà quella di andare a competere con modelli - come quelli Jeep e Land Rover - che hanno una più chiara vocazione fuoristradistica e che, nel complesso del mercato mondiale dei suv, soddisfano importanti 'fette' di clientela senza dover affrontare una eccessiva competizione.