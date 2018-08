Ecco Integrale Speciale, 'cover' hi-tech della Lancia Delta

ROMA - Una particolarissima riedizione della Deltona stradale, realizzata dall'italiana Automobile Amos, sarà protagonista della rassegna itinerante Grand Basel che prenderà il via nella cittadina elvetica dal 6 al 9 settembre. Prodotta partendo da un esemplare originale, come fanno i musicisti quando producono le reinterpretazioni di pezzi famosi, le cosiddette 'cover', il progetto firmato dal pilota italiano Eugenio Amos si propone come un restauro con l'innesto di migliorie moderne, sulla falsa riga di quanto effettua con successo la statunitense Singer Vehicle Design con le Porsche.



La Lancia Delta Integrale è un'auto iconica che a trent'anni dai suoi successi iridati nei rally continua a far battere forte il cuore agli appassionati di vetture sportive. Difficile mantenerne intatto il fascino mutandone la veste. Ecco, quindi, la scelta di puntare su un'evoluzione del concetto stilistico e tecnico in chiave hi-tech. Fibra di carbonio a vista per la parte anteriore, carreggiate allargate, pannelli della carrozzeria in alluminio realizzati artigianalmente, stilemi del passato miscelati a soluzioni inedite, sono i tratti salienti anticipati da un rendering, capace di creare forte interesse, in vista della premiere mondiale alla rassegna rossocrociata. La macchina presenta oltre mille componenti di nuova fattura rispetto all'esemplare da cui deriva. In attesa di conoscerne nel dettaglio le caratteristiche tecniche, è stato dichiarato che è caratterizzata da migliorie e modifiche al propulsore, al telaio e alle sospensioni, capaci di incrementarne le performance senza tradire lo spirito originale della vettura.



Realizzata su ordinazione, richiede quattro mesi di lavorazione.