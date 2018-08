Renault rispolvera vecchia idea di berlina con look off-road

ROMA - C'era una volta la 4x4 Eagle, lungimirante proposta di berlina con qualità e caratterizzazione off-road che l'azienda Usa AMC (il nome esatto era American Motors Corporation) aveva presentato nel 1979, cioè nel periodo in cui assieme alla Jeep era di proprietà della Renault.



Ora proprio la Casa della Losanga lancia in Russia quella che a ragione può essere considerata l'erede dalla AMC 4x4 Eagle, anche se le finalità e il posizionamento commerciali sono ben diverse. Si tratta della Logan Stepway che non reca sul cofano il marchio Dacia ma - come avviene a Mosca e in tutte le altre città russe - quello della Renault. Il risultato, che inaugura di fatto un nuovo sotto-segmento (quello delle 3 volumi con look off-road) è pregevole e potrebbe essere replicato in tutti quei mercati in cui le auto con la 'coda' trovano ancora un successo superiore alle due volumi, le cosiddette hatchback, ed anche ai suv e ai crossover.