Fiat Toro diventa lussuoso e sfizioso nella variante Ranch

ROMA, 20 AGO - Sull'onda del successo commerciale del Toro, Fiat propone in Brasile per il suo pick-up compatto l'inedita e lussuosa variante Ranch. Interni in pelle, sellerie con ricamato il logo della versione, finiture ricercate, innalzano l'appeal del modello nei confronti dei suvvisti alla ricerca di un mezzo polivalente, robusto e di grande versatilità, senza rinunce per il comfort. Il Toro, leader di vendita del proprio segmento nel Paese sudamericano, introduce con questa proposta nuovi sviluppi al concetto di Sup (Sport utility pick-up) che ha introdotto per primo sul mercato locale.



Il Ranch rappresenta il nuovo top di gamma del modello e viene proposto solo nella configurazione a quattro ruote motrici, con motore turbodiesel di 2,0 litri, abbinato al cambio automatico a 9 rapporti AT9. Le finiture utilizzate per le barre sul tetto e per le slitte paracolpi, le numerose cromature, tra cui specchietti e gancio traino rimovibile, hanno reso più sofisticato ed elegante l'aspetto di questo un mezzo nato per abbinare l'impiego sul lavoro a quello nel tempo libero, che ora si propone anche come veicolo adatto alle serate mondane.



Adeguata alle nuove ambizioni del modello è la configurazione degli interni, in cui oltre ai rivestimenti in pelle, spicca un ricco equipaggiamento che comprende climatizzatore dual-zone, sistema multimediale con navigatore satellitare, schermo a colori a 7 pollici, connessione Bluetooth e porta Usb.



Il Fiat Toro Ranch sarà ordinabile in Brasile a partire dalla fine di agosto, al momento non è prevista la sua commercializzazione in Italia.