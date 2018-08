Dopo Defender, Ares Design Modena fa rinascere icona Pantera

ROMA - Dopo aver conquistato nello scorso luglio le prime pagine dei giornali e dei siti specializzati di mezzo mondo con la riedizione del fuoristrada Defender, posizionato però in una fascia alta (anzi altissima, visto il prezzo da 212mila euro in su), la modenese Ares Design ora ci riprova con l'annuncio del completamento della Pantera Project. Si tratta di un riuscito revival della iconica berlinetta firmata DeTomaso che - secondo quanto dichiarato dalla Ares - dovrebbe essere replicata in soli 21 esemplari, che verranno venduti a partire da 515mila euro in su, a seconda del livello della personalizzazione.



La produzione per il 2018, fa sapere l'azienda, è già stata tutta venduta, ma non è chiaro quante Pantera - oltre all'esemplare vistosamente mimetizzato con pellicola adesiva che riproduce il logo della Ares e che sta effettuando i collaudi nel modenese - siano in fase di completamento.



La presentazione dovrebbe essere prevista per il prossimo ottobre, e in quella occasione si scoprirà anche quali modifiche sono state apportate rispetto alla meccanica da cui deriva la Pantera, cioè quella della Lamborghini Huracan con motore V10 la cui cilindrata, sempre secondo l'azienda, è stata incrementata da 5,2 a 5,6 litri.



La DeTomaso Pantera originale, quella del 1971, era stata disegnata da Tom Tjaarda (autore anche della Fiat 124 Sport Spider del 1965 e della Ferrari 356 California del 1966 ) e sviluppata dall'ingegner Gian Paolo Dallara, utilizzando un motore V8 Ford 5.8 rielaborato in Usa per arrivare a 440 Cv.