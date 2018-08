Prototype 10, futuro elettrico Infiniti sfila a Peeble Beach

ROMA - Per Infiniti, il brand premium di Nissan, quella di presentare in eventi esclusivi e fuori dal grande 'circo' dei Saloni automobilistici, è una tradizione radicata. Non stupisce quindi che al prossimo Concorso d'Eleganza di Pebble Beach - che si aprirà il 23 agosto a Monterey, sulla costa californiana - Infiniti abbia programmato il reveal della concept car Prototype 10, audace speedster a propulsione 100% elettrica che traduce la filosofia del brand, cioè offrire piacere di guida e prestazioni entusiasmanti, con la volontà di rispettare l'ambiente e di anticipare la diffusione dell'elettrificazione anche nei segmenti top.



Nella progettazione della monoposto Prototype 10, Infiniti ha voluto 'reimmaginare' il classico speedster utilizzando un design fresco, pulito e lungimirante. La concept è un'evoluzione naturale del linguaggio formale del marchio che era stato rivelato, per la prima volta, con Infiniti Q Inspiration e interpreta la volontà di elettrificare tutte le sue nuove auto dal 2021 in poi. ''Infiniti Prototype 10 riprende layout e design di alcune auto più evocative di tutti i tempi - ha detto Karim Habib, direttore esecutivo del design di Infiniti - in cui le prestazioni venivano celebrate attraverso l'architettura delle monoposto da competizione monoposto di maggiore potenza. La nostra nuova concept parla di un futuro elettrificato, qualcosa che si riflette nella sua forma e nei suoi dettagli. È appropriato che sia stata trovata ispirazione in un'epoca passata che era ottimista e in cui le auto erano caratterizzate dal semplice amore per la guida''.