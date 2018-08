Nuovi test in pista al Nurburgring per la futura BMW Serie 3

ROMA - Proseguono i test i pista della nuova BMW Serie 3, attesa al debutto sul mercato internazionale nei prossimi mesi. Dopo le prove effettuate a maggio, la berlina tedesca e ritornata in pista al Nuerburgring per effettuare ulteriore verifiche dinamiche. Il modello che ha girato in questi giorni sulla Nordschleife, una potente variante a benzina con doppio terminale di scarico, è apparso con minori camuffature rispetto a quello immortalato tre mesi fa, una più sportiva M3 a quattro scarichi, a testimonianza che lo sviluppo del veicolo procede a ritmo spedito e che ci si sta avvicinando alla sua presentazione ufficiale. Secondo quanto diffuso dalla Casa bavarese, la settima generazione dell'iconico modello sarà in media più leggero dell'attuale di 55 kg, avrà un baricentro più basso di 10 millimetri e vanterà una distribuzione dei pesi al 50 per cento fra i due assi. Tutte soluzioni che dovrebbero esaltare il piacere di guida della vettura, insieme alla maggior rigidità del telaio e a nuovi ammortizzatori a smorzamento progressivo. I giri agostani effettuati all'Inferno verde sono serviti a completare lo sviluppo dello chassis e a mettere a punto l'assetto, in vista dell'avvio della produzione. Nell'occasione sono state verificate le risposte anche dello sterzo e dell'impianto frenante.



La nuova gamma motori a benzina della vettura sarà imperniata su un inedito quattro cilindri che promette di essere il più potente di sempre, con consumi inferiori del 5% rispetto all'unità di riferimento attuale, grazie anche all'adozione di un evoluto cambio a 8 marce di tipo Steptronic.