Da Brabus versione da 600 Cv della Mercedes GLC 63 AMG

ROMA - Con un'iniezione di potenza di 90 Cv che porta il picco massimo erogato a 600 Cv, il preparatore Brabus ha trasformato il Suv sportivo Mercedes-Benz GLC 63 AMG in una vera supercar, capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi e di raggiungere la velocità massima di 300 km/h (autolimitata elettronicamente). L'elaborazione Brabus 600 sarà prodotta in piccola serie e sarà ordinabile sia con carrozzeria a cinque porte sia coupé.



Gli interventi realizzati dall'azienda tedesca, che da anni collabora anche ufficialmente con la Casa della Stella, riguardano sia la meccanica sia l'estetica, arricchita dall'utilizzo di vari elementi esterni in fibra di carbonio, dove spiccano paraurti ridisegnati e inediti elementi aerodinamici. La silhouette della vettura è resa più aggressiva anche dall'adozione di generose ruote, ordinabili nelle misure da 19 a 22 pollici, che possono montare pneumatici di misura massima 265/35 ZR 22.



Per il motore a 8 cilindri di 4,0 litri sovralimentato firmato AMG, lo specialista di Bottrop ha optato per una rimappatura della centralina e un aumento della pressione di sovralimentazione. Scelte che hanno permesso di ottenere i nuovi picchi di potenza e coppia (800 Nm, +100 Nm rispetto a quella standard), rispettivamente a 5.800 giri e tra 1.750 e 4.500 giri.



Altri interventi tecnici hanno interessato il cambio a nove rapporti, proposto ora palette al volante in alluminio di tipo "race", e l'assetto, ribassato di 30 millimetri. Scarichi specifici, con terminali in titanio e fibra di carbonio, esaltano poi il "sound" del motore, le cui sonorità possono essere regolate dal guidatore, tramite un tasto posizionato nella plancia.



All'interno, la Brabus 600 vanta rivestimenti ad hoc per la plancia e i pannelli porta, finiture in legno e fibra di carbonio e sedili confezionati con cura artigianale, utilizzando pellami di qualità e colori scelti dal cliente.