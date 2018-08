Motore V8 e linee retro, torna la tedesca Wiesmann

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Passata di recente sotto una nuova proprietà, dimenticati i problemi economici che l'hanno quasi fatta scomparire, la Wiesmann si prepara a tornare sul mercato con una sportiva con motore V8. L'annuncio della rentrée caratterizzerà la partecipazione del Costruttore di Dulmen alla prossima edizione del Salon Privé. Alla rassegna, in programma dal 30 agosto al primo di settembre a Blenheim Palace, nell'inglese Woodstock, a una decina di chilometri a nord di Oxford, la Casa del Geco esporrà due classici della sua produzione, la coupé GT MF5 e la roadster MF4, due vetture ispirate al passato, come lo dovrebbe essere il nuovo modello, atteso sul mercato entro il 2019.



Nota tra gli appassionati sin dalla sua fondazione nel 1988 per la produzione in serie limitata di vetture sportive di elevata qualità, la Wiesmann torna quindi sulle scene puntando sulla qualità tedesca e sul piacere di guida, unito al design ispirato al passato, come da tradizione caratterizzato da una silhouette dal cofano particolarmente allungato e da un cofano posteriore estremamente compatto. Il nuovo modello, è stato anticipato, sarà prodotto artigianalmente, con elevati livelli di personalizzazione, in grado di rendere praticamente unico ogni esemplare. Per ora è stato anticipato che monterà un motore di origine BMW M-Power.



"La Wiesmann è l'ultima sportiva purosangue europea costruita in Germania, sottolinea Roheen Berry, Managing Director della Casa del Geko".(ANSA).