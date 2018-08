Pronto nuovo Defender, erede del fuoristrada della Regina

ROMA - Per sopraggiunti limiti di età la Regina Elisabetta II non avrà probabilmente il piacere di mettersi al volante del nuovo Defender, come aveva fatto invece con la precedente generazione dell'iconica 4x4. Ma a sua volta l'arzillo veicolo settantenne, grazie alla cura di totale ringiovanimento ormai completata dagli ingegneri e dai designer Land Rover, potrebbe tornare già dal prossimo anno in lizza per risalire al trono di 'regina' delle auto fuoristrada, titolo che il mercato ha conferito negli ultimi mesi alla nuova Jeep Wrangler. Come ribadisce il periodico Usa L'Automobile Magazine, la Casa indo-britannica JLR ha saputo mantenere il più assoluto riserbo sulla evoluzione (definirla radicale è poco) del Defender, che era fino al gennaio 2016 - mese di stop alla produzione - il diretto erede del modello del 1948. Nel descrivere il nuovo suv, di cui ha ricostruito con un bozzetto il probabile aspetto, L'Automobile Magazine non usa mezzi termini: 'anche se la nuova vettura manterrà una connessione spirituale con le sue radici e di dimostrerà estremamente capace nel fuoristrada, il nuovo Defender non sarà un modello a tema retrò'. E puntualizza che questo 4x4 si posizionerà in una fascia più alta rispetto al precedente, tanto che potrebbe diventare la Land Rover più avanzata sia dentro che fuori. Abbandonata (con rammarico di tanti appassionati dell'off-road più puro e di schiere di utilizzatori professionali nel mondo) la tradizionale architettura con telaio a longheroni, il nuovo Defender utilizzerà la stessa monoscocca in alluminio della Discovery e Range Rover, seppure con le opportune modifiche. E proporrà, come numerosi altri modelli delle gamme Jaguar e Land Rover, i motori Ingegnium. Al momento del lancio - si augurano gli esperti di L'Automobile Magazine, che hanno il polso del fondamentale mercato Usa, Defender potrebbe portare nel mondo dei fuoristrada importanti novità anche high tech, perché vista la presenza nei listini Land Rover di molti modelli rinnovati di recente, 'Defender dovrà avere motivi per entusiasmare se vorrà avere successo'.