Lanciato in India mpv Mahindra Marazzo, stile Pininfarina

ROMA - Mentre negli Stati Uniti scoppia la polemica Jeep-Mahindra per la richiesta, fatta dal Gruppo FCA alla Commissione per il Commercio Internazional (USITC) di bloccare l'arrivo in quel Paese del modello Roxor, definito 'una copia quasi identica del design iconico della Jeep', il colosso indiano dei motori Mahindra l'inedito mpv a 3 file di sedili Marazzo riservato al mercato interno. Disegnato dalla torinese Pininfarina - che fa parte a sua volta del portfolio di aziende e marchi della Mahindra - questo nuovo modello vanta, oltre che il primato della stranezza del nome (nessun riferimento a giornalisti italiani, ma alla definizione di squalo, Marazzoa, in dialetto della Regione Basca) anche un'altra importante prerogativa. Nonostante sia destinato solo ai mercati asiatici, e in primo luogo a quello indiano, il minivan Marazzo è stato interamente progettato e sviluppato dal North American Technical Centre della Mahindra, basato negli Stati Unit, mentre lo stile - come abbiamo già sottolineato - arriva dai dintorni di Torino. Unico forte legame con l'India, dove peraltro il Marazzo viene fabbricato, è il nuovo motore diesel 1.5 da 121 Cv e 300 Nm di coppia, ben dimensionato per un mezzo che nel mercato interno competerà con il Maruti Suzuki Ertiga, con il Datsun Go Plus e con il Toyota Innova Crysta.