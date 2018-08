Debutto a Parigi per suv Skoda Karoq in versione Scout

ROMA - Ad ottobre, in occasione del prossimo Salone di Parigi, Skoda presenterà una variante del suo recente suv compatto Karoq particolarmente votata al tempo libero e al fuoristrada. Come tutte le varianti Scout di precedenti modelli, il nuovo Karoq Scout sarà dotato di serie della trazione integrale 4x4 e di una estetica specifica. Con queste modifiche il suv compatto della marca boema del Gruppo Volkswagen rappresenterà la soluzione ideale per muoversi a proprio agio tanto in città o in autostrada quanto fuori dai percorsi asfaltati, per soddisfare le necessità di un più ampio numero di clienti.

Così come la versatile Octavia Scout e il suv di maggiori dimensioni Kodiaq Scout, anche questa nuova variante di Kraoq offre di serie la trazione integrale 4x4 a controllo elettronico e alcune modifiche specifiche al design che ne accentuano la vocazione 'avventurosa'. In aggiunta, il sottoscocca interamente carenato mette al riparo da eventuali inconvenienti quando si guida su terreni particolarmente accidentati. Il nuovo Skoda Karoq Scout sarà disponibile con 3 motorizzazioni: il benzina 1.5 TSI 150 Cv abbinato al cambio DSG a 7 velocità e le due varianti del diesel 2.0 TDI con tarature da 150 e 190 Cv, la prima disponibile con cambio manuale o automatico DSG e la seconda con il DSG a 7 rapporti di serie. Karoq Scout si distingue per un look potente e dinamico grazie a specifici dettagli in color antracite uniti a elementi cromati.

Di serie sono presenti i cerchi in lega da 18 pollici lucidi, mentre sono disponibili in opzione cerchi bruniti da 19 pollici. Fanno parte della dotazione di serie anche i vetri posteriori oscurati, le targhette Scout sui passaruota e i sedili con specifiche cuciture a contrasto. Di serie anche il volante multifunzione, la pedaliera in metallo e il pacchetto Led che include l'Ambient Lighting per scegliere la colorazione preferita per l'abitacolo. Il cliente potrà configurare liberamente il sistema digitale Virtual Cockpit adattandolo alle proprie necessità. La possibilità di selezionare la modalità di guida include un settaggio specifico per l'off-road. Il modulo LTE e l'hot-spot Wi-Fi consentono ai passeggeri di essere sempre on-line.



Come tutte le Skoda, anche Karoq Scout offre diverse soluzioni Simply Clever per la gestione dello spazio. È disponibile il portellone apribile e chiudibile elettricamente, attivabile con un tasto o con una leggera pressione del portellone aperto. A richiesta, è possibile aggiungere il Virtual Pedal, che consente di aprire il portellone passando semplicemente il piede sotto il paraurti. Skoda propone anche in questa versione di Karoq un piano di carico variabile per il vano bagagli. Nell'abitacolo, le tasche a rete sui sedili anteriori e nella zona della consolle centrale sono pensate per facilitare la quotidianità degli occupanti così come lo scomparto alla sinistra del volante e i supporti per smartphone e tablet dedicati ai passeggeri posteriori.