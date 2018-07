Arriva Rexton Sports, il pick up di SsangYong

ROMA - Dopo lo show down a Ginevra, dove è stato svelato con il nome di 'Musso', sbarca sul mercato italiano il nuovo pick-up SsangYong. Rexton Sports - che va a sostituire in gamma l'Actyon Sports - si distingue per la robustezza e la versatilità che ne hanno delineato il successo al lancio. In vendita a partire da 30.900 euro per la versione base, nuovo Rexton Sports sottolinea tutta la sua robustezza grazie al telaio 'Quad-Frame' e al sistema 4WD. Tra le caratteristiche visibili, la calandra cromata ed i cerchi di grande diametro, che danno la sensazione di una vettura ancorata alla strada.



All'interno l'abitacolo è stato ottimizzato per fornire il massimo comfort a bordo. Tutto non dimenticando la sicurezza: Rexton Sports dispone di un sistema completo di protezione composto da 6 airbag. Il volante e il piantone, inoltre, sono stati concepiti per assorbire la violenza di un'eventuale collisione, riducendo al minimo l'impatto sul torace del guidatore. La scocca e i lamierati del pick-up sono costituiti per l'81,7% da acciaio ad alta o altissima densità. Il vano di carico, con una capacità di 1.011 litri che non priva l'abitacolo di cinque comode sedute, è ampio e spazioso. Per quanto riguarda l'assistenza alla guida ritroviamo dalla Segnalazione di frenata di emergenza (ESS) al sistema di controllo in discesa (HDC), dall'assistenza per le partenze in salita (HSA) al programma di stabilità elettronico (ESP). Rexton Sports completa l'allestimento di sicurezza con la protezione antiribaltamento (ARP) e un sistema di assistenza alla frenata (BAS).



La motorizzazione diesel da 2,2 litri con la sua rilevante disponibilità di coppia, il sistema di sospensioni, la trazione a 4 ruote motrici anche con marce ridotte e il differenziale autobloccante consentono a Rexton Sports di destreggiarsi anche sui fondi stradali più difficili.