Audi Q3 seconda generazione, più grande e ancora più premium

ROMA - Giunto alla seconda generazione, il suv Audi Q3 si presenta alla sfida di un mercato sempre più competitivo con un look più moderno e accattivante, oltre ad offrire in questa edizione evoluta una praticità d'uso superiore grazie allo spazio interno ottimizzato, alla versatilità dell'abitacolo e ai molteplici dettagli pratici. Grazie all'azione del pianale modulare trasversale del Gruppo Volkswagen, Q3 cresce in tutte le dimensioni (ad esclusione dell'altezza, che diminuisce di 5 mm) e si posiziona nel segmento superiore dei suv compatti. Con una lunghezza di 4.485 mm supera il modello precedente di 97 mm, mentre in larghezza cresce di 18 mm sino a raggiungere 1.849 mm. Il passo è stato allungato di 78 mm sino agli attuali 2.681 mm e ciò assicura un'abitabilità nettamente superiore. Analogamente ai modelli top di gamma Audi, Q3 dispone ora di un cockpit digitale e di un ampio display MMI touch, con soluzioni d'infotainment di livello superiore che connettono l'auto al mondo esterno. Sono presenti anche nuovi sistemi ausiliari offrono assistenza in fase di parcheggio, nella guida in città e nei viaggi, determinando, in sinergia con l'assetto ottimizzato, un netto incremento del confort. In dettaglio il nuovo suv Q3 è riconoscibile frontalmente per elementi che riportano agli ultimi modelli dei Quattro Anelli - e soprattutto il suv coupé Q8 - con il single frame ottagonale e le grandi prese d'aria laterali, elementi di design che conferiscono al frontale un aspetto vigoroso. Nuovi anche i proiettori dall'andamento cuneiforme rastremati verso l'interno: nel suv compatto Audi sono proposti in tre versioni, tutte con tecnica a Led. Al vertice dell'offerta troviamo i proiettori a Led Matrix, la cui luce abbagliante adattiva illumina la strada in modo intelligente. Osservando Q3 di lato, spicca la simmetria dei proiettori e dei gruppi ottici posteriori, con la linea di spalla che collega idealmente le luci, anche grazie alla forma dei passaruota, un aspetto più muscoloso. Supportati da uno spoiler che abbraccia le estremità del lunotto, i montanti posteriori molto inclinati proiettano in avanti l'immagine dell'auto anche da fermo. Carattere sportivo, linee tese ed elementi dalla conformazione tridimensionale: l'abitacolo riprende il design degli esterni e presenta marcate affinità con i modelli Audi di categoria superiore. La plancia si sviluppa su due livelli: la parte superiore integra le bocchette d'aerazione, quella inferiore la grande superficie ottagonale in look Black Panel.



Si tratta di una variazione sul tema del single frame e viene incorniciata da un ampio listello cromato. La modanatura in nero lucido accoglie l'elemento centrale del nuovo concept di azionamento dei comandi: il display MMI touch. A sinistra del volante, si integrano nel Black Panel i pulsanti per la gestione delle funzioni d'illuminazione che sostituiscono la manopola del Q3 precedente.



Al lancio sul mercato Audi offrirà il nuovo Q3 con quattro motorizzazioni rispettose dell'ambiente di cui tre TFSI a benzina e un TDI a gasolio. La gamma di potenze spazia da 150 a 230 Cv. Tutti i propulsori sono 4 cilindri iniezione diretta con sovralimentazione mediante turbo. Anche le unità TFSI sono dotate di filtro antiparticolato. La versione base propone il motore 1.5 benzina da 150 Cv e 250 Nm di coppia con sistema che disattiva temporaneamente due cilindri ai bassi carichi. Audi Q3 35 TFSI debutta con cambio doppia frizione a sette rapporti S Tronic e trazione anteriore.



In autunno diverrà disponibile il cambio manuale a sei marce. Il propulsore a benzina 2.0 di Audi Q3 40 TFSI eroga 190 Cv e una coppia massima di 320 Nm. La versione più potente Q3 45 TFSI dispone di 230 Cv e 350 Nm di coppia. Entrambi i Q3 benzina sono abbinati al cambio 7 rapporti S Tronic e alla trazione integrale permanente Quattro.