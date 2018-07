Nissan Leaf Nismo, compatta 100% elettrica in variante GTI

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Dopo aver 'tastato' il polso del mercato con la concept presentata al Salone di Tokyo del 2017, Nissan lancia ora - limitatamente al Giappone - la Leaf Nismo, versione pepata della popolare auto 100% elettrica. Tuttavia, rispetto al prototipo dello scorso anno, l'operazione non ha per il momento riguardato la sezione powertrain - che verrà 'ritoccata' nei prossimi mesi presumibilmente intervenendo anche sulla capacità della batteria - ma solo i sistemi di gestione dell'unità elettrica per assicurare una risposta più pronta attraverso l'acceleratore. E' invece nuovo nella Leaf Nismo l'assetto che comprende elementi elastici più rigidi, cerchi da 18 pollici e pneumatici più adatti ad un guida dinamica. Interessanti anche gli interventi estetici, con alcuni ben riusciti inserimenti di finiture rosse e di spoiler più accentuati, tanto che già si parla di un allestimento estetico Nismo anche per le Leaf prodotte in Inghilterra e vendute in Europa.(ANSA).