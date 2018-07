Bmw lancia l'allestimento M Power Edition per la Serie 1

ROMA - La gamma italiana di Bmw Serie 1 si arricchisce di un nuovo allestimento, denominato M Power Edition, che punta ad esaltare le caratteristiche e l'anima sportiva che da sempre contraddistinguono questo modello. Prerogative come la trazione posteriore e il proporzionato design dinamico vengono valorizzate dal nuovo allestimento che per rendere ancora più personale la Serie 1 ed enfatizzare un'esperienza di guida che è unica - proprio per la presenza delle ruote motrici posteriore - in questo segmento.



Questa edizione speciale nasce sulla base dell'allestimento M Sport, il più apprezzato dai clienti degli ultimi anni, riportando elementi e finiture esclusive M Power, che arricchiscono la Bmw Serie 1. Il dinamismo di questa Special Edition è sottolineato in primo luogo dai colori, selezionati per far emergere il logo M e la sua storia. Serie 1 M Power Edition può essere ordinata nelle tinte Alpineweiss, Estoril Blau e Melbourne Red, in abbinamento ai dettagli esterni in nero lucido come gli imponenti cerchi da 18 pollici style 719 M Jet Black, le minigonne M Power Edition, gli spoiler, la scritta modello, la silhouette del logo e la calandra a doppio rene anteriore con M Stripes.



A livello di equipaggiamento la Serie 1 M Power Edition comprende - in aggiunta alla versione M Sport - l'impianto frenante M Sport, i vetri posteriori e lunotti oscurati, il quadro strumenti con display esteso a colori, il climatizzatore automatico bizona e il Variable Sport Steering. Il nuovo allestimento è completato da dettagli interni dal design specifico, come la pedaliera sportiva in alluminio M Performance, le calotte in nero lucido, gli esclusivi tappetini con cuciture blu e ricamo M Power e il badge M Power Edition. Altra esclusiva a disposizione di chi acquista l'edizione M Power è il corso di guida sicura avanzata Bmw Driving Experience (è la prima vettura a comprendere nel prezzo questo tipo di servizio) di cui possibile usufruire entro 12 mesi dalla data di immatricolazione. La produzione sarà limitata a 500 esemplari (tre e cinque porte) e riguarda tutte le versioni a trazione posteriore - 120i, 125i, M140i, 118d, 120d, 125d - con motore a 4 e 6 cilindri.



La nuova Bmw Serie 1 M Power Edition può inoltre essere arricchita con optional personalizzati sulle esigenze di ogni singolo cliente. Il costo dell'allestimento M Power Edition varia da 300 fino ad un massimo di 2.500 euro in base alla motorizzazione selezionata.