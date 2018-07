Con nuovo 1.8 turbo Renault Mégane RS Trophy a quota 300 Cv

ROMA - Renault porta sulle strade, ed anche sulle piste, una versione evoluta della variante sportiva della famiglia Mégane, la RS Trophy. La maggiore novità di questa 'supercar compatta' è un inedito motore 4 cilindri turbo 1.8 iniezione diretta con potenza portata a 300 Cv e coppia massima di 400-420 Nm. Questa unità, spiegano i tecnici della Renault che hanno lavorato sfruttando le esperienze del reparto corse, offre migliori prestazioni sostanzialmente grazie ad un nuovo gruppo di sovralimentazione e ad un sistema di scarico completamente riprogettato. Il nuovo motore può essere accoppiato alla trasmissione EDC (in questo caso la coppia erogata è di 420 Nm) o al cambio manuale a 6 marce (400 Nm). Omologata Euro6d Temp, la nuova unità turbo che equipaggia la Mégane RS Trophy è dotata di un sistema di trattamento del particolato e di soluzioni - mutuate dalla Formula 1 - che migliorando l'efficienza del sistema di sovralimentazione. In particolare la turbina, che ruota a circa 200mila giri al minuto, utilizza cuscinetti in ceramica che - offrendo maggiore resistenza, inferiore coefficiente di frizione e maggiore leggerezza - garantiscono una risposta del turbo ancora più immediata. Nella nuova Mégane RS Trophy sono presenti anche le ultime applicazioni dei sistemi high tech relativi al 4 Control - cioè alle quattro ruote sterzanti - e alle sospensioni con quattro ammortizzatori idraulici da competizione, il tutto in combinazione con il telaio Cup. Quest'ultimo, rispetto al telaio Sport, si distingue per un 25% in più di rigidità degli ammortizzatori, 30% in meno di 'affondamento' delle molle e un 10% in più di rigidità delle barre di torsione. Sono presenti inoltre un differenziale meccanico a slittamento limitato Torsen e freni specifici con dischi anteriori bimetallici. Anche le ruote Jerez da 19 pollici, ultraleggere, sono state progettate espressamente per la Mégane RS Trophy e montano pneumatici Potenza S001 sviluppati con Bridgestone per questo modello.