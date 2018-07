Targata in Italia prima Chrysler Pacifica hybrid plug-in

ROMA - E' stata consegnata da Cavauto la prima Chrysler Pacifica ibrida plug-in targata nel nostro Paese a un suo cliente. Si tratta di una vettura in grado di percorrere sino a 53 km in modalità elettrica pura. La monovolume "green" del gruppo FCA viene importata in maniera parallela nel nostro Paese dal gruppo lombardo che ha sede a Monza e che propone anche i veicoli del marchio Militem, reinterpretazioni di modelli Jeep e RAM realizzate in Italia.



Nei listini Cavauto, la Pacifica Hybrid plug-in si è affiancata da maggio al modello a benzina, già commercializzato da marzo. Nata su una piattaforma nuova, portabandiera tecnologica di FCA, la Pacifica Hybrid dispone di una 'power unit' da 250 Cv che abbina un benzina V6 Pentastar di 3,6 litri (con sistema di disattivazione automatica di due cilindri) a due motori elettrici alimentati da pile agli ioni di litio da 16 kWh, ricaricabili con presa veloce in due ore. I consumi dichiarati sono di riferimento per la categoria: 7,3-7,2-7,3 l/100 km rispettivamente nel ciclo urbano-extra urbano-combinato.



Esteticamente la plug-in si differenzia dal resto della gamma per alcuni dettagli come i loghi con la lettera "e" (da elettrica) in colore acquamarina, posizionati sullo sportellino che nasconde la presa di ricarica delle batterie e sul portellone posteriore, dove si trova anche la scritta Hybrid.



Specifici sono i cerchi. Nell'abitacolo, che può ospitare sino a sette persone, spiccano i sedili della terza fila di tipo ripiegabili a scomparsa (sistema Stow 'n Go).



Visionabile presso lo show room Cavauto di Via Borgazzi 6, a Monza, la Chrysler Pacifica Hybrid viene proposta dall'importatore parallelo in tre livelli di allestimento (Touring Plus, Touring Plus L e Limited), con prezzi da 67.950 euro. Il modello V6 a benzina da 287 Cv viene invece richiesta una somma che parte da 53.450 euro.