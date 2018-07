Rinasce a Modena solo superlusso l'icona Land Rover Defender

ROMA - Sono iniziate le consegne del fuoristrada V8 Ares che ripropone, pur nella rivisitazione super-lusso (per far concorrenza alla ultima generazione della Classe G Mercedes), l'iconica Land Rover Defender ormai uscita di produzione. Artefice di questa operazione è lo svizzero Dany Bahar, prima alla guida del team di F1 Red Bull (tra il 2003 e il 2007), poi senior vice president commercial and drand della Ferrari (fino al 2009) e successivamente CEO del Group Lotus, posizione che ha lasciato nel 2012. L'aspetto più curioso di questa 'rinascita' della Defender sta però nel fatto che la Ares ha sede in una moderna palazzina alle porte di Modena, una location che da 6 anni ospita gli studi di design e le officine della piccola Casa costruttrice fondata da Bahar. Fino ad oggi conosciuta per veicoli di lusso, costruiti in esemplare unico o in piccola serie dal team di specialisti provenienti tutti dalla Terra dei Motori (300 unità dal 2014 ad oggi), la V8 Defender di Ares sarà assemblata in soli 53 esemplari, ciascuno con un prezzo base di 212.000 euro. La carrozzeria riprende le fattezze del modello Land Rover, ma è un tripudio di materiali preziosi come alluminio, carbonio e titanio, più accessori d'ogni tipo e sistemi high tech d'illuminazione a Led. Sotto al cofano un motore V8 benzina sviluppato assieme allo specialista JE Motorworks: eroga 282 Cv ed è accoppiato ad un cambio automatico a sei rapporti. Prevista anche una versione sovralimentata da 478 Cv, che sposta decisamente questo 4x4 nel mondo dei suv ad alte prestazioni, come quelli di AMG o del reparto SVO della Land Rover.