Al via count down a Cortina per Coppa d'oro delle Dolomiti

ROMA - E' iniziato a Cortina il conto alla rovescia per il via dell'edizione 2018 della Coppa d'oro delle Dolomiti, uno degli appuntamenti clou in Italia della stagione riservata alle auto d'epoca. La partenza della gara di regolarità, che quest'anno compie 71 anni, è prevista per sabato 20 luglio. La manifestazione, che è anche il primo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi 2018, si concluderà domenica 22, sempre a Cortina, dopo tre giorni di guida su alcune delle strade dai panorami più affascinanti dello Stivale.



Tra i tornanti delle cime bellunesi si sfideranno, cronometro alla mano, 50 tra i migliori piloti nazionali e internazionali della specialità, tra cui Andrea Belometti, vincitore della scorsa edizione, affiancato da Doriano Vavassori su Lancia Lambda Spider Casaro del 1929, Giovanni Moceri, detentore del primo titolo Italiano Grandi Eventi, su Fiat 508 C del 1939 con copilota la moglie Valeria Dicembre, la coppia Giuliano Canè-Lucia Galliani, con Lancia Aprilia del 1938 e Giordano Mozzi-Stefania Biacca con una Triumph TR2 del '55.



Per concorrenti e appassionati l'appuntamento con il prologo della gara è per domani, venerdì 19 luglio, nella splendida località montana, per le "verifiche tecniche e sportive". Il 20 mattina, in Corso d'Italia, sarà dato il via. Le numerose bellezze a motore d'antan iscritte alla manifestazione supereranno, tra gli altri, il Passo Falzarego, il Passo Tre Croci e il Passo Giau. La bandiera a scacchi sventolerà domenica, dopo 388,70 km di gara.