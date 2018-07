Peugeot 308 GTi by Arduini Corse, dalle gare alla strada

ROMA - Carreggiate allargate, assetto ribassato, ruote di dimensioni maggiorate, prese supplementari di sfogo dell'aria, la Peugeot 308 realizzata dalla Arduini Corse è una vettura stradale che sembra uscita direttamente dal campionato italiano turismo TCS, dove la scuderia milanese è tra le protagoniste con la 308 Mi16. Si tratta di un esemplare unico nato da un'idea del responsabile del team, Massimo Arduini. Quest'elaborazione esalta all'estremo le doti di sportività della compatta della Casa del Leone, sottoposta a decisi interventi estetici e meccanici che hanno principalmente interessato aerodinamica, propulsore freni. Realizzata utilizzando come base di partenza una 308 GTi, la one-off targabile by Arduini Corse si fa notare a livello estetico per la forte caratterizzazione racing, ottenuta utilizzando componenti originali Peugeot Sport derivati dalla vettura da competizione, la 308 Racing Cup. La carreggiata è stata aumentata di 22 cm mentre il peso è stato ridotto sino a 1.155 kg.



A livello meccanico si segnala, innanzitutto, l'adozione di una nuova centralina motore, che ha permesso di innalzarne la potenza dai 272 Cv standard sino a 302 Cv. I freni sono firmati Brembo: l'impianto prevede dischi stradali autoventilati con campana in Ergal. L'assetto è stato modificato con l'adozione di ammortizzatori regolabili a 2 vie. Le ruote sono delle 9x18" in luogo delle 19" di serie. Completano il quadro degli interventi effettuati uno scarico centrale monotubo in inox e le targhette esterne identificative "Arduini Corse". Badge che spicca anche nell'abitacolo, dove è prevista l'aggiunta di un estintore, posizionato nel lato passeggero. "L'idea per questa one-off me l'ha fornita Stefano Accorsi, noto attore con il quale ho condiviso alcune gare del TCR lo scorso anno - spiega Massimo Arduini -. Nei numerosi test in circuito fatti insieme mi aveva più volte confidato 'è così bella la versione Racing Cup che bisognerebbe farla anche per uso stradale!'. Detto fatto. Abbiamo cominciato a lavorare sul concept e abbiamo migliorato ciò che già era quasi perfetto, senza peraltro stravolgere né modificare organi già in qualche modo racing quali, cambio e differenziale che sono rimasti quelli di serie".