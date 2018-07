Nuova Jeep Wrangler 2018, resta la Regina dell'Off Road

SPIELBERG (AUSTRIA) - La Regina è in ottima salute e non ha nessuna intenzione di abdicare. Anzi, con la cura ricostituente e di bellezza che ha appena completato guarda ai prossimi anni e alle sfide che la attendono con assoluta tranquillità. Stiamo parlando di Jeep Wrangler, 'Queen of Off Road' che sbarcherà sui mercati europei in settembre completamente riprogettata ma assolutamente fedele al suo DNA che risale, addirittura, all'iconica Willys MB del 1941 dell'Esercito Usa - e la successiva CJ-2A (che sta per Civilian Jeep) del 1945. Wrangler 2019 ha dimostrato di essere degna erede di questa importante storia, sempre basata sulla filosofia del 'Go Anywhere. Do Anything' (andare dovunque, fare qualsiasi cosa) sui difficili percorsi nei boschi attorno al circuito austriaco di Zeltweg. La più recente delle Jeep - assurdo chiamarla suv - è un vero 4x4 più abile di sempre nella guida fuoristrada, come ormai ben poche auto di questo segmento sanno fare. Il tutto con prezzi che partono da 48.000 euro e infinite possibilità di ritagliarsi la Jeep su misura spaziando tra versioni e accessori Mopar.



Ma Wrangler è anche perfetta, grazie alle numerose modifiche al telaio e alla meccanica, per l'impiego urbano e autostradale - i 'terreni' su cui si confrontano ormai tutti i suv - con livelli di piacere di guida, confortevolezza ed handling ai massimi livelli. Pur rinnovata completamente (sia nel telaio che nella meccanica e nella carrozzeria) Wrangler 2019 rimane fedele a se stessa nelle leggendarie capacità off-road, nello stile autenticamente Jeep e nella praticità, ma aggiunge ora tante soluzioni ritagliate su misura per i nuovi stili di vita e le esigenze di una clientela che non proviene soltanto dal 'rude' mondo dei fuoristradisti ma che è anche assolutamente trasversale, abbracciando clienti che vengono dalle berline, dalle monovolume e dai 'quasi' suv.



Riprogettata nel pianale, nella struttura e nella 'pelle', nuova Wrangler non tradisce il suo DNA e concilia, come nessuna rivale diretta sa fare, la robustezza e la capacità di non fermarsi dinanzi a passaggi off-road apparentemente impossibili, con una maneggevolezza sull'asfalto degne di una crossover. Queste ultime doti sono esaltate nelle versioni Sport, Sahara e Sahara con pack Overland, con gommatura 'stradale', mentre le Rubicon hanno invece pneumatici tassellati di serie.



Ma rispetto alla precedente generazione il vero salto di qualità si percepisce proprio quando a questo off-road 'puro e duro' si chiede di accompagnarci invece in città o sulla normale viabilità extraurbana come un comune suv, senza richiedere particolari attenzioni e permettendo una guida impostata al relax.



Nuova Wrangler si mostra comunque ancora più abile nell'off-road, grazie a una dotazione impareggiabile che a seconda degli allestimenti prevede due avanzati sistemi di trazione con Command-Trac e Rock-Trac, bloccaggi elettrici dei differenziali Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettronico. Ma è anche una comoda wagon 5 porte o una compatta 3 porte (a seconda della versione) sempre a suo agio sull'asfalto e nel traffico, non particolarmente ingombrante - lunga 4,882 metri e larga 1,894 - e davvero facile da manovrare, grazie alla possibilità di percepire facilmente i contorni della carrozzeria e alla presenza della telecamera ParkView con griglia dinamica. Migliorati anche il confort generale e l'insonorizzazione.



Su tutto spicca poi la novità delle motorizzazioni proposte per l'Europa, due novità come il turbodiesel MultiJet II da 2,2 litri e il turbo benzina da 2,0 litri (disponibile nel quarto trimestre) che sono abbinati al nuovo cambio automatico a otto marce e dotati di sistema Stop-Start (ESS). Il salto di qualità, anche in questo caso, è importante: l'unità a gasolio, in particolare, sfrutta un sistema d'iniezione Common Rail che lavora a 2.000 bar, iniettori a solenoide e turbocompressore a geometria variabile (VGT). La potenza erogata è di 200 Cv, la stessa del 4 cilindri 2.8 della 'vecchia' Wrangler, ma l'aspetto più rilevante è il fatto che la coppia massima (450 Nm a 2.000 giri) è praticamente la stessa della CRD ma con consumi molto più bassi, 7,6 litri per 100 km contro gli 8,8 della precedente.