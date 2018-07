Automobili Pininfarina svela aspetto hypercar elettrica PF0

ROMA - Mentre i riflettori sono puntati su Goodwood dove, in occasione del Festival of Speed (diventato a tutti gli effetti il Salone dell'Auto della Gran Bretagna) a New York la disputa dell'ultima gara del Campionato di Formula E ha dato l'opportunità ad Automobili Pininfarina di svelare nuove informazioni e, soprattutto, alcune immagini della nuova hypercar elettrica di lusso - denominata PF0 - che porterà sul mercato il nuovo brand di auto super-esclusive alla fine del 2020. "Pininfarina ha un'eredità senza precedenti nel fornire auto che sono sia belle da vedere che tecnicamente innovative - ha dichiarato Luca Borgogno, direttore design di Automobili Pininfarina - e creare questa combinazione nella prima vettura stradale a marchio Pininfarina è un sogno che diventa realtà. Il design di PF0 sposerà purezza, bellezza e innovazione. Lavorando a stretto contatto con Pininfarina SpA abbiamo creato tre nuove immagini che offrono ai potenziali proprietari un'anteprima entusiasmante delle funzionalità di progettazione che introdurremo su questa incredibile hypercar".



Livelli estremi di tecnologia e design funzionale si celano sotto lo straordinario stile degli esterni, con PF0 che offre prestazioni impressionanti per una vettura stradale: un'ambizione dichiarata per accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, velocità massima di 400 km/h e con un'autonomia elettrica ad emissioni zero di oltre 480 km. Automobili Pininfarina ha anche annunciato che il pilota di F1 e di Formula E Nick Heidfeld sarà un membro integrante del team che svilupperà il programma di dinamica della PF0 dall'inizio del 2019, fino a portarla sul mercato alla fine del 2020. Michael Perschke, CEO di Automobili Pininfarina - che com'è noto fa capo al Gruppo indiano Mahindra & Mahindra - ha dichiarato: ''Abbiamo una strategia specifica per sviluppare la tecnologia delle auto stradali ispirata al motorsport. Nick Heidfeld ha più esperienza nelle corse in Formula E rispetto a qualsiasi altro pilota e siamo lieti che dal prossimo anno contribuirà a fornire prestazioni elettrizzanti ed entusiasmanti in PF0". Il prossimo appuntamento è ora per agosto, durante la Monterey Car Week che ha come momento clou il Concorso di Eleganza di Peeble Beach, quando un ristretto numero di potenziali clienti potrà ammirare dal vivo - durante presentazioni a porte chiuse - la PF0 Automobili Pininfarina.