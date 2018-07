Peugeot 208, debutta serie speciale Black Line

ROMA - Peugeot 208 arriva nella serie limitata Black Line. In vendita sul mercato Italiano con una tiratura di 1.200 esemplari, questa versione speciale ha di serie cerchi in lega 16'' Titane di colore nero con inserti bianchi. Sono presenti delle personalizzazioni Black, sempre con inserti bianchi, sulla calandra, sui retrovisori esterni e sul profilo dei fendinebbia.



Si aggiungono a questi il volante in pelle nera con cuciture ed inserto cromo-satinato ed i vetri posteriori oscurati.



La tecnologia Mirror Screen, presente di serie e compatibile con i protocolli Apple CarPlay e Android Auto, garantisce maggiore sicurezza durante la guida. Proposta nelle 4 tinte Grigio Hurricane, Bianco Banchisa, Rosso Rubino e Nero Perla, Peugeot 208 Black Line è disponibile con le due motorizzazioni benzina PureTech 82 e diesel BlueHDi 75.