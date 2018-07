Con l'automatico EAT8 la Peugeot 3008 è una scaccia stress

MILANO - Con il nuovo cambio automatico a 8 rapporti EAT8 la Peugeot 3008 guadagna in comfort di marcia e punta a conquistare gli automobilisti che amano guidare in relax. Sviluppata in collaborazione con la giapponese Aisin, questa moderna unità è abbinata sia ai motori a benzina sia ai Diesel, e viene proposta anche per la gamma 5008. La sua introduzione è stata accompagnata dall'aggiornamento di tutti i propulsori dei due modelli alle normative sulle emissioni Euro 6d-Temp e dall'allargamento dell'offerta al benzina PureTech Turbo 130 con filtro antiparticolato GPF, privo di manutenzione specifica. Entra in listino anche il PureTech Turbo da 180 Cv che già equipaggia l'ammiraglia 508. Da segnalare, inoltre, interventi di affinamento sul conosciuto automatico a 6 marce.

La trasmissione EAT8 viene proposta di serie sulle versioni da 180 Cv e in opzione su quelle da 130 Cv. Dotata di convertitore di coppia, per le sue caratteristiche progettuali rispetto alla EAT6, di cui è più leggera di due chilogrammi, permette una riduzione dei consumi sino al 7%. Nella guida, poi, evidenzia passaggi di rapporto più fluidi e meglio calibrati, come è stato possibile verificare in un test su strada organizzato dalla Filiale italiana del Leone a Milano e dintorni. Su una 3008 GT BlueHDi 180 EAT8 S&S (prezzo 39.350 euro), l'EAT8 ha dimostrato una risposta capace di esaltare il piacere di guida. Il traffico della metropoli lombarda è stato il banco di prova ideale per verificare quanto questa soluzione si riveli uno scaccia stress nelle situazioni di traffico più critiche. Nelle campagne intorno a Gaggiano, invece, è stato possibile saggiarne come varia la risposta di utilizzo con il tasto sport inserito, che velocizza i tempi di cambiata.



Premendo il pulsante "M", invece, si passa all'impiego manuale che, comunque, per preservare la durata del motore prevede in caso di fuorigiri che le marce passino al rapporto superiore. In questa modalità si possono utilizzare le levette dietro il volante per decidere il rapporto da inserire, paddle che sono fissi sul piantone dello sterzo e quindi risultano un po' scomodi da manovrare in curva.



Il nuovo EAT8, comporta per la 3008 un sovrapprezzo di 1.950 euro rispetto alle varianti con cambio manuale. Per averlo i prezzi partono, quindi, dai 28.400 euro del PureTech 130 Cv a benzina in allestimento Active. Per il Diesel il modello d'ingresso è il BlueHDi 130 Cv Active, in listino a 30.500 euro.



Questa trasmissione, disponibile sulla 5008 a partire da 30.050 euro, si propone di incontrare le crescenti richieste di automatici di ultima generazione da parte degli automobilisti italiani. "Con la disponibilità del nuovo EAT8 e con le altre novità introdotte nelle gamme di 3008 e 5008 si rinnova l'offensiva Suv del brand", sottolinea ad Ansa Giulio Marc D'Alberton, responsabile della comunicazione della Filiale Peugeot. "Delle 50mila 3008 e 5008 vendute sino a oggi - evidenzia -, il 60% circa sono state ordinate con trasmissione automatica, nell'oltre il 90% dei casi si è trattato di versioni Diesel".