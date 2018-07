Citroën C1, debutta la serie speciale ELLE per le donne

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Citroën amplia la gamma C1 con la nuova serie speciale ELLE, vettura trendy nata dalla collaborazione con la storica rivista femminile. Già ordinabile a partire da 13.250 euro, questa versione particolare della piccola city car prende spunto dalle donne attive e dai loro stili di vita. La C1 si arricchisce del Pack Color ELLE, la personalizzazione esterna si estende fino all'abitacolo, dove C1 offre anche una connettività potenziata.



Con i cerchi in lega 15'' Planet, Citroën C1 ELLE è disponibile nella versione bicolore esclusiva Nude con Tetto Ink Black, definita da una speciale finitura del montante posteriore e sublimata da vetri laterali e lunotto oscurati. Citroën C1 ELLE offre due altre combinazioni di colore: Polar White con Tetto Silver Grey e Ink Black con Tetto Silver Grey. I gusci dei retrovisori esterni neri sottolineano l'armonia mentre per un abitacolo ancora più personalizzato, sulle porte anteriori è posizionato il badge ELLE, in alluminio, con le 4 lettere del nome della rivista.



Il Pack Color ELLE si esprime anche a bordo, con sedili in tessuto screziato Wave Light Greyed impunture Cherry Pink. Per sottolineare l'attenzione ai dettagli dedicata agli interni, il frontalino multimediale e la rifinitura della plancia sono di colore Rosa opaco, in contrasto con la base della leva del cambio e le modanature degli aeratori laterali Nero Lucido. Una specifica personalizzazione trova posto sul lato passeggero della fascia della plancia. Nello stesso spirito, i tappetini anteriori e posteriori specifici riprendono il Cherry Pinknel profilo e nella personalizzazione ELLE. Basata sulla versione Shine, già dotata di retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili, Touch Pad 7'' Mirror Screen Triple Play, kit vivavoce Bluetooth e presa USB, Citroën C1 ELLE si arricchisce con climatizzazione automatica e accensione automatica dei fari anabbaglianti, Active City Brake, Avviso di superamento involontario della linea di carreggiata e Riconoscimento dei limiti di velocità. Per un confort ancora maggiore, C1 ELLE propone il sistema Keyless Access & Start e la telecamera di retromarcia. Otre ad essere trendy, Citroën C1 è 100% connessa, grazie a una tecnologia Mirror Screen estesa, ora compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e Mirror Link. Disponibile sulla berlina 5 porte, Citroën C1 ELLE prevede un blocco motore benzina VTi 72 che può essere abbinato a un cambio manuale o a un cambio manuale pilotato (ETG). Efficiente e performante, risponde alla normativa Euro 6.2. (ANSA).