Un camper su base California XXL ispirato al Bulli,firmato Volkswagen

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Volkswagen Veicoli Commerciali ha sviluppato il concept California XXL, presentato nel 2017, e lo ha trasformato in un camper vero e proprio pronto per essere prodotto. La presentazione ufficiale avverrà in anteprima mondiale al Caravan Salon 2018, che si terrà dal 24 agosto al 2 settembre a Düsseldorf.



Questa versione del nuovo camper si ispira alle linee del concept California XXL. Il veicolo richiama nel design l'iconico California su base T6 e, come il suo predecessore, sarà disponibile anche con carrozzeria bicolore. Gli interni si caratterizzano per i colori chiari e le soluzioni pratiche. Il bagno, completo di doccia e WC, il modulo cucina e l'area notte integrata nella parte posteriore sono stati progettati per soddisfare le esigenze di chi ama vivere in movimento. Il Volkswagen California è stato lanciato nel 1988 basandosi sulla terza generazione del 'Bulli'. Attualmente Volkswagen Veicoli Commerciali sta producendo il California sulla base della sesta generazione e ha recentemente celebrato il 30esimo anniversario dell'avvio della produzione e il traguardo dei 100.000 esemplari prodotti.