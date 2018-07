Techno 4 All, la tecnologia Renault in pista a Modena

(ANSA) – MODENA, 10 LUG - Centoventi anni di innovazioni, che se 'ieri' consegnavano al mondo delle auto, ad esempio, i primi paraurti avvolgibili in materiale plastico (era il 1972), oggi, al contrario, cercano di rendere proprio i paraurti qualcosa di quasi inutile, superato: frenata di emergenza attiva per il riconoscimento pedoni, allerta di rilevamento della stanchezza e riconoscimento della segnaletica stradale, 'cruise control' adattivo sono i più recenti cardini della sicurezza delle vetture Renault. Auto sempre più 'intelligenti' che nelle campagne del Modenese, all'autodromo di Marzaglia, proprio oggi, hanno dato prova delle loro qualità nell'evento 'Renault Techno For All'.



Tra le varie 'Espace' e 'Talisman', impegnate negli slalom in mezzo ai birilli, ad attirare i riflettori è stata soprattutto la Zoe modello 2018, auto elettrica che in Europa va nettamente per la maggiore (è la più venduta) e che dal 2012 ad oggi ha fatto percorrere qualcosa come due miliardi di chilometri. La nuova Zoe, pur mantenendo lo stesso ingombro e la stessa massa del predecessore (il propulsore R90), con il nuovo motore R110 da 80 kW (12 in più del precedente) consegna un supplemento notevole di potenza, con il guadagno di circa due secondi nel passaggio da 80 a 120 chilometri orari. Il motore R110 elettrico di Renault è sviluppato in quattro versioni (44, 57, 68 e 80 kW) ed oltre alla Zoe monta su altri due modelli: Kangoo Ze e Master Ze. Zoe 2018. Presentata a Ginevra, Zoe 2018 mette a disposizione del conducente 'Android Auto', che permette di proiettare sullo schermo multimediale le applicazioni dello smartphone. Inoltre la piccola ma potente vettura presenta un nuovo look, con una tinta della carrozzeria 'viola mirtillo'.



Si è parlato, a Marzaglia, anche del nuovo piano strategico del gruppo Renault, 'Drive the future', che da oggi al 2022 prevede il mantenimento della leadership nel veicolo elettrico, con otto modelli elettrici e 12 elettrificati. (ANSA).