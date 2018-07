Cupra e-Racer, test superato sul circuito di Zagabria

ROMA - Il marchio sportivo Cupra ha portato la e-Racer in pista a Zagabria per testare per la prima volta, in fase di rodaggio, l'integrazione del pack di batterie elettriche con il resto del veicolo.



Tutti i sistemi elettrici, elettronici, di batterie, raffreddamento e propulsione erano già stati collaudati separatamente. Sulla pista di Zagreb sono stati integrati per la prima volta tutti gli elementi dando così inizio al rodaggio.



Le condizioni sella pista, dovute alle alte temperature durante i test, hanno confermato che la Cupra e-Racer è pronta per poter affrontare le sfide della competizione. I primi test sono stati portati infatti a termine con risultati molto positivi.



Il pack di batterie di questa turismo da gara completamente elettrica è composta da 6.072 pile cilindriche, l'equivalente delle batterie necessarie ad alimentare 9.000 cellulari. Questi numeri permettono alla e-Racer un'autonomia sufficiente a renderla compatibile e competitiva nella nuova competizione E-TCR (Electric Touring Car Races).I dati raccolti in occasione di questi test serviranno per perfezionare ulteriormente i sistemi, affinché il passo successivo sia concentrarsi sulle performance della vettura.