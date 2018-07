Nuovi contenuti e addio diesel per Mazda 2 model year 2018

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Con il lancio del modello 2018, i giapponesi della Mazda dicono addio al Diesel sulla citycar ''2'', vettura su cui introducono interessanti novità di contenuto. Con un anticipo di un anno sulle norme di legge, la Casa di Hiroshima propone un aggiornamento delle emissioni dei motori a benzina al livello Euro6d e coglie l'occasione del model year per arricchire la dotazione di serie della sua "piccola".



Immutata nel design, la vettura nipponica viene proposta da luglio con il solo quattro cilindri a benzina di 1,5 litri e 16 valvole, declinato per il mercato italiano in tre livelli di potenza. Pensato per i neopatentati, il 75 Cv viene offerto con un cambio manuale a 5 marce. Il brillante 90 Cv è sia manuale sia automatico, nel primo caso la trasmissione è a 5 rapporti, nel secondo a 6. Infine, il 115 Cv offre un manuale a 6 velocità e il sistema i-Eloop per il recupero dell'energia cinetica in frenata.



''Il benzina Skyactive-G a iniezione diretta - sottolineano dalla Filiale italiana - rispetta le norme Euro 6d TEMP senza la necessità di filtri antiparticolato. L'obiettivo di Mazda è costruire auto che abbiano una dinamica di guida esaltante e che tendano, secondo la filosofia Jinba Ittai, all'unione ideale tra guidatore e auto, siano sempre più efficienti e con pochissime emissioni inquinanti''. Per quello che riguarda le dotazioni, da segnalare nel ''Comfort pack'' l'aggiunta dei vetri privacy ai cerchi in lega da 15'', ai sensori di parcheggio e ai fendinebbia. Il ''Leather pack'' prevede a parità di prezzo la scelta tra i rivestimenti in pelle nera o bianca e include nuovi cerchi in lega bicolore da 16''. Le versioni Exceed sono state arricchite con la videocamera posteriore e l'accensione senza chiave ''smart Key'', dispositivi che si aggiungono nella dotazione standard ai fari ''full LED'', al climatizzatore automatico, al sistema di frenata di emergenza, ai sensori luce/pioggia, al sistema di infotrattenimento MZD Connect con navigatore e ai cerchi in lega da 16.



La gamma 2018 della Mazda 2 prevede per l'Italia tre livelli di allestimento: Essence, Evolve ed Exceed. Il listino parte dai 14.050 euro della 75 Cv Essence. (ANSA).