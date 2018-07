Cucchiaio.it a bordo di Crossland X per il picnic perfetto

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Il bello del suv e il bello dell'evasione dalla routine attraverso un gustoso picnic. Da oggi, attraverso una collaborazione con il sito Cucchiaio.it (vetrina web del celebre Cucchiaio d'Argento, bibbia di generazione di appassionati di cucina) Opel sarà partner dello speciale viaggio intrapreso dalle esperte e dagli esperti di Cucchiaio.it - un mini roadshow a tre tappe - interamente dedicato al tema del pic-nic. Dalla più tradizionale gita fuori porta al pranzo chic allestito en plein air nel cuore delle città, il picnic ha ultimamente catturato l'attenzione delle foodlover più alla moda. Per cavalcare questo trend Cucchiaio.it realizzerà per Crossland X tre inediti format di picnic, ispirati a stili diversi, studiati nei minimi dettagli per abbracciare ogni tipo di gusto e soddisfare le esigenze di tutti. Che sia un pranzo in famiglia, tra amici o una cena romantica magari inaspettata, i picnic Opel-Cucchiaio.it sapranno sorprendere, fin dalla scelta delle location. Il primo, ad esempio, sarà ambientato in un luogo d'eccezione, il Villaggio Crespi d'Adda - innovativo borgo operaio 'ideale' di fine '800 - oggi Patrimonio Unesco. A bordo di Crossland X i 'navigatori' del web potranno per scoprire i luoghi, le atmosfere e le ricette più sfiziose grazie al crossover compatto e capiente di Opel che accompagnerà le #foodlovers nel tour di tre puntate per imparare i segreti del picnic perfetto. (ANSA)