Lexus, arriva la versione Sport per la NX Hybrid

ROMA - Lexus aggiunge un tocco di carattere nella gamma di NX Hybrid con l'introduzione della nuova Special Edition Sport. La versione presenta dettagli esterni in Black, tra cui la calandra anteriore, i montanti centrali e le calotte degli specchietti retrovisori. Gli esterni vengono inoltre arricchiti da un nuovo design dei cerchi in lega da 18 pollici con finiture bicolore in nero e bronzo.



Anche per gli interni ci saranno delle piccole novità esclusive, con la Sport vene introdotta la possibilità di scegliere una nuova combinazione bicolore della pelle Tahara bianco e nero. La nuova variante viene lanciata per attrarre nuovi clienti. La Sport si basa infatti sull'allestimento Executive, il cuore di gamma, dotato del sistema Multimedia con Dab e Lexus Premium Navigation con display da 10,3" e del Lexus Safety System+ di serie, a cui si aggiungono elementi distintivi come il tetto panoramico, e di comfort, come il power back door.



Lanciato sul mercato nel 2014, NX Hybrid ha da subito rivestito un ruolo di fondamentale importanza per il brand, diventando il modello più venduto della gamma Lexus in Europa.