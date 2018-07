Audi 'apre le porte' del nuovo suv 100% elettrico e-Tron

ROMA - A conclusione della fase di messa a punto finale e in attesa del debutto ufficiale di e-Tron che dovrebbe avvenire nel prossimo mese di settembre, Audi ha letteralmente 'aperto le porte' di questo suv ai giornalisti per mostrare gli interni definitivi del suo primo modello 100% elettrico. Il suv a zero emissioni della Casa dei Quattro Anelli inaugura un nuovo concept digitale dei comandi e della visualizzazione e porta al debutto in prima mondiali tra le vetture destinate alla produzione di serie gli specchietti retrovisori esterni virtuali, in quanto sostituiti da telecamere. Sul palcoscenico della Royal Danish Playhouse di Copenaghen, dove solitamente attori e artisti si esibiscono dinanzi al pubblico, i riflettori sono stati puntati su Audi e-Tron mostrandosi come mai era avvenuto prima d'ora. Assolutamente 'teatrale' - ad esempio - l'esperienza sonora che si vide a bordo del primo suv a zero emissioni di Audi: il Sound System 3D Premium di Bang & Olufsen immerge conducente e passeggeri nella musica e nel canto, grazie a 16 altoparlanti e a un amplificatore da 705 Watt che diffondono il suono allo stato naturale, priva di effetti artificiali.



Un grande arco - una sorta di palcoscenico in scala ridotta - abbraccia l'ampia plancia di e-Tron partendo da linee fortemente sviluppate in orizzontale che culminano nei rivestimenti lungo le portiere dal design scultoreo. Al suo interno sono integrati la palpebra che 'protegge' il virtual cockpit e i display degli specchietti retrovisori esterni virtuali. In dettaglio i supporti piatti esterni integrano una piccola telecamera, la cui immagine viene elaborata digitalmente e visualizzata mediante i display Oled da 7 pollici ad alto contrasto all'interno dell'abitacolo. Il conducente può selezionare molteplici impostazioni mediante i comandi touch, come spostare una sezione dello schermo adeguando il campo visivo e aumentando o riducendo lo zoom dell'immagine. Grazie al sistema MMI, il conducente può selezionare tre modalità di visualizzazione: per la guida in autostrada, per le operazioni di svolta e per il parcheggio.



Altra particolarità al design degli interni è rappresentato dalla consolle lungo il tunnel, progettata per far 'fluttuare' nel vuoto la struttura poggiamano che integra il comando della trasmissione. Leggerezza e prestazioni sono un tutt'uno e l'intero cockpit è concepito in funzione del confort del conducente.



In virtù del passo di 2.928 millimetri, Audi e-Tron ospita comodamente cinque persone, oltre ai relativi bagagli. La lunghezza interna dell'abitacolo, lo spazio per la testa e l'alloggiamento delle ginocchia dei passeggeri possono contare su valori da riferimento tra i suv di categoria superiore. La superficie piatta che sostituisce il tradizionale tunnel centrale, caratteristico dei modelli con propulsione termica, rafforza ulteriormente lo spazio a disposizione.



Audi e-Tron introduce un nuovo modo di vivere la mobilità, coniugando propulsione elettrica, interni raffinati e confort da ammiraglia. Il silenzio è pressoché assoluto, in particolare viaggiando in ambito urbano. Gli unici rumori percepibili sono dovuti al rotolamento dei pneumatici ma senza turbare l'inedita piacevolezza sonora.