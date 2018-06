Peugeot, nuovi motori e EAT8 anche su suv 3008

ROMA - Nuova gamma di motori che rispetta la normativa Euro 6.2. Peugeot 3008, il suv del Leone venduto in oltre 40mila unità in Italia da quando ha fatto il suo debutto sul mercato, arriva con le nuove motorizzazioni che fanno parte della 'Generazione 2020', in grado di rispettare anche parametri previsti in futuro in tema di emissioni inquinanti. Merito della tecnologia fatta, per ciò che riguarda i Diesel, di SCR (selective catalytic reduction), FAP ed anche riduzione della cilindrata con crescita della potenza (nuovo 1.5L BlueHDi 16v da 130 CV). In ambito motorizzazioni a benzina, entra in gamma il nuovo PureTech Turbo 130 confiltro GPF (gasoline particulate filter, privo di manutenzione specifica) e con un rinnovato sistema di antinquinamento, grazie a nuovi materiali e utilizzo di nuove tecnologie per il catalizzatore. Motore che porta al debutto anche il nuovo cambio manuale a 6 rapporti, ancor più preciso e silenzioso negli innesti.



Protagonista della gamma 3008, però, rimane sempre il cambio automatico a 8 rapporti (EAT8) di serie o a richiesta su diverse motorizzazioni della gamma, sia benzina sia Diesel. Il nuovo benzina PureTech 180lo adotta di serie e questo connubio permette di esaltare le caratteristiche dinamiche di questo nuovo ingresso in gamma.