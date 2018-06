La Romeo Ferraris mette le ali alla Abarth 124 Spider

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Quattro scarichi sportivi di diametro maggiorato e dettagli di stile in carbonio sono il biglietto da visita dell'elaborazione firmata Romeo Ferraris della Abarth 124 Spider. La vettura è stata "ritoccata" soprattutto sotto il cofano. Grazie alle sapienti cure del preparatore di Opera, il quattro cilindri sovralimentato 1.4 T-Jet vede crescere la propria potenza massima di 47 Cv, sino a un ragguardevole valore massimo di 217 Cv. Anche la coppia ha beneficiato degli interventi che hanno riguardato principalmente pressione del turbo e mappatura della centralina: si registra un incremento del picco erogato di 53 Nm, sino al nuovo valore di 303 Nm. Il tutto comporta per la vettura scoperta italiana importanti miglioramenti delle performance, a cominciare dalla velocità massima innalzata a 242 km/h (10 km/h in più del modello standard) e da uno scatto da 0 a 100 km/h abbassato a 6,2 secondi, contro gli originali 6,8.



Nel ricordare che il kit di elaborazione del motore 1.4 Turbo MultiAir è disponibile con differenti valori prestazionali anche per altri modelli del gruppo FCA, tra cui le Alfa Romeo Mito e Giulietta, la Fiat 124 Spider e le Jeep Renegade e Compass, Michela Cerruti, responsabile operativo racing e prodotto della Romeo Ferraris, sottolinea: "Oltre ad aver ottenuto in tempi più recenti il mandato di Official Bentley Service da parte della Casa inglese, la Romeo Ferraris è ormai da anni officina autorizzata Abarth e Alfa Romeo e più in generale punto di riferimento per i possessori di vetture del gruppo italoamericano. La preparazione di questo tipo di vetture è parte integrante della nostra attività, per questo adattarci alle nuove tecnologie che le riguardano e soddisfare il cliente è nostra priorità e rappresenta una sfida stimolante che accettiamo sempre con grande motivazione".(ANSA).