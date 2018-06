Honda, CR-V più robusto e dinamico: il debutto in autunno

ROMA - Il nuovo Honda CR-V vanta il telaio più resistente e sofisticato di sempre. La piattaforma a bassa inerzia e ad alta rigidità si basa su un progetto di sviluppo che prevede l'impiego di materiali avanzati, leggeri e altamente resistenti.



Nel dettaglio, il sistema Real Time AWD offre prestazioni più dinamiche in curva e maggiore assistenza in salita mentre i nuovi sistemi di sterzo e sospensione offrono dinamiche di guida di livello superiore supportate dai sistemi di sicurezza attiva e passivaHonda, da sempre ai vertici della categoria.



In anteprima sul nuovo CR-V, il 9% del telaio è stato realizzato con acciaio ad altissima resistenza stampato a caldo per rafforzare le aree più esposte in caso di collisione, riducendo al tempo stesso il peso complessivo. L'unione di materiali di qualità superiore e processi ingegneristici ha inoltre portato ad un aumento della resistenza alla flessione del 35% ed alla torsione del 25%.



Il processo di assemblaggio della carrozzeria utilizza un'innovativa tecnica di giunzione ad alta efficienza che si concentra innanzitutto sull'assemblaggio della struttura interna, per poi proseguire con quella esterna ed infine i giunti. Le nuove sospensioni inoltre contribuiscono a massimizzare la rigidità della carrozzeria, portando CR-V ad avere più che mai dinamiche di guida sviluppate intorno al conducente. Lo sterzo è composto da un sistema elettrico a doppio pignone dal rapporto variabile, appositamente realizzato per il mercato europeo per offrire fluidità e precisione.



La barra stabilizzatrice posteriore riduce il rollio della vettura, mentre la nuova struttura sospesa del sotto telaio migliora l'isolamento acustico rispetto al modello precedente. Il sistema Honda AHA (Agile Handling Assist) è disponibile in anteprima sul nuovo CR-V. Il sistema di stabilità elettronica è stato appositamente tarato per le condizioni del manto stradale e gli stili di guida europei. Risponde agli input dello sterzo con un'assistenza discreta per una maggiore sicurezza ed un comportamento del veicolo più fluido e prevedibile, tra cui la stabilità in curva ed il cambio di corsia alle rotatorie, a basse e alte velocità.



Disponibile sul nuovo Honda CR-V, la tecnologia a trazione integrale Real Time AWD con Intelligent Control System. Gli aggiornamenti al sistema software AWD prevedono la capacità di inviare fino al 60% di coppia alle ruote posteriori quando necessario, soprattutto in salita. Il conducente può tenere traccia della distribuzione della coppia attraverso l'apposito indicatore sul display informativo. Il sistema è inoltre in grado di offrire prestazioni in curva più dinamiche basandosi sulla percentuale di imbardata e sulle informazioni ricevute dai sensori dello sterzo.



Al pari delle altre vetture Honda, la nuova piattaforma di Honda CR-V integra la struttura della carrozzeria di nuova generazione ACE (Advanced Compatibility Engineering), che si avvale di una rete interconnessa di telai frontali per assorbire e deviare l'energia in caso di collisione frontale. Nel nuovo CR-V, il sistema di sicurezza passiva ACE è accompagnato dal pacchetto di tecnologie di sicurezza attiva Honda Sensing e guida assistita. Le prime consegne in Europa della versione con motore benzina Turbo VTEC da 1.5 litri sono previste per l'autunno; la commercializzazione dei modelli ibridi seguirà agli inizi del 2019.