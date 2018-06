Opel, debutto a salone Hannover per nuovo Combo Van

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Opel lancia la quinta generazione di Combo Van, il veicolo commerciale compatto multifunzione.



L'anteprima mondiale è prevista al Salone Internazionale dei Veicoli Commerciali di Hannover il 19 settembre 2018. Combo Van sarà ordinabile a partire da settembre in un'ampia gamma di versioni, tra cui una versione a passo corto lunga 4,40 metri, una versione a passo lungo da 4,75 metri, entrambe con due o tre sedili in prima fila, e una spaziosa versione doppia cabina cinque posti. Il nuovo furgone compatto di Opel si distingue dalla maggior parte dei concorrenti per ilvolume di carico fino a 4,4 metri cubi, la portata fino a 1.000 kg e la lunghezza di carico fino a 3.440 mm. Decisiva la distanza tra i due passaruota che è sufficientemente ampia da permettere di caricare Euro pallet: nel vano di carico di Combo Van, già nella versione passo corto, se ne possono trasportare addirittura due. Una funzione unica nel segmento è presente sulla nuova generazione di Opel Combo Van: un indicatore di sovraccarico basato su sensoriche, premendo un pulsante, consente di verificare di non aver sovraccaricato il veicolo.



Inoltre, nuovo Combo Van è dotato di ulteriori tecnologie innovative e fino a 19 sistemi di assistenza che rendono più facile, sicuro e comodo guidare, manovrare e trasportare merci o persone. La telecamera posteriore, disponibile a richiesta, funge da specchietto retrovisore 'digitale' - migliorando la visibilità delle versioni Van o dei veicoli a pieno carico.



Inoltre, una seconda telecamera nello specchietto retrovisore esterno sul lato passeggero permette a chi guida di non doversi più preoccupare dell'angolo cieco su questo lato del veicolo. Il nuovo Combo Van può montare inoltre il nuovo sistema di protezione della fiancata Flank Guard che, grazie all'uso dei sensori, aiuta a prevenire fastidiosi e costosi urti o graffi quando si effettuano manovre, avvisando quando si rischia di urtare un ostacolo con il fianco della vettura (pilastri, barriere, pareti o altri veicoli). I professionisti che, per il loro lavoro, hanno bisogno di una maggiore trazione nel fango, nella sabbia o nella neve, possono anche dotare il proprio Combo Van a trazione anteriore con il sistema elettronico di controllo della trazione IntelliGrip e con l'assetto 'cantiere', che prevede un aumento della distanza dal terreno di 30 mm, rigide barre antirollio anteriori e posteriori, pneumatici di diametro maggiore e molle posteriori a taratura variabile. Combo van è disponibile in diverse declinazioni: la versione a passo corto, lunga 4,40 metri con passo di 2.785 mm, portata fino a 1.000 kg e volume di carico di 3,3 o 3,8 metri cubi, in cui è possibile trasportare facilmente utensili lunghi fino a 3.090 mm; una versione XL lunga 4,75 metri con passo di 2.975 mm e un volume di carico fino a 4,4 m3, che permette di trasportare strumenti di lavoro lunghi fino a 3.440 mm.



A bordo non mancano i sistemi di assistenza come ad esempio l'allerta collisione, il mantenimento della corsia, l'assistenza alla discesa, il sistema intelligente di adattamento della velocità, il Cruise Control Adattivo, il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno e il riconoscimento dei limiti di velocità. nfine, altrettanto importante è lanuova generazione di sistemi di infotainment Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro compatibili con Apple CarPlay e Android Auto che possono essere facilmente gestiti dal grande schermo touch a colori da 8 pollici.