Una versione speciale per festeggiare i 25 anni di Ducati Monster

(ANSA) - BOLOGNA - Un Monster speciale in edizione limitate per festeggiare i 25 anni di una delle moto simbolo di Ducati. Il Monster 1.200 25/o anniversario è stato presentato in anteprima alla stampa a Borgo Panigale in occasione della presentazione della World Ducati Week 2018, il grande appuntamento per tutti i ducatisti in programma al circuito di Misano dal 20 al 22 luglio. A guidarla sul palco è stato il pilota Andrea Dovizioso.



"Il 25/o anniversario del Ducati Monster cade quest'anno e abbiamo voluto realizzare una special, che è il Monster 25 anni - ha detto l'ad, Ducati Claudio Domenicali - Un'edizione limitata da 500 esemplari del Monster più bello e sofisticato di sempre basato sul motore 1.200, 147 cavalli e con tanta componentistica dedicata. Fa parte della natura di Ducati avere queste special. Moto molto belle e curate in edizioni limitate".

Presentato al Salone di Colonia nel 1992 ed entrato in produzione il 5 marzo 1993, il Monster ha raggiunto in pochi anni lo status di icona nel mondo delle due ruote, creando dal nulla il segmento delle Naked sportive e raccogliendo attorno a sé una delle comunità di motociclisti più numerosa e fedele: i Monsteristi. Per festeggiare i primi 25 anni di storia della moto più iconica della Casa di Borgo Panigale, che dal 1993 è stata prodotta in oltre 325.000 esemplari, Ducati ha deciso di realizzare il Monster 1200 25° Anniversario.



Tra le sue caratteristiche una livrea tricolore dedicata che caratterizza cupolino, serbatoio e coprisella passeggero, ispirata al Monster S4RS Testastretta Tricolore del 2008. La speciale livrea si abbina alla perfezione con la preziosa sella sulla quale è ricamato il logo dei 25 anni. Il telaio color oro e i cerchi Marchesini forgiati con razze a W dello stesso colore sono altri segni distintivi di questo Monster, impreziosito anche da numerosi particolari ricavati dal pieno come gli specchietti, i tappi telaio, i contrappesi del manubrio e il tappo del serbatoio.

Domenicali, è un bellissimo momento per Ducati

Dovi: peccato per punti persi. Lorenzo in forma tra i più forti

"Siamo in un bellissimo momento, anche se la classifica non ci sorride abbiamo fatto grandi gare, siamo molto forti, la moto è forte e loro ce l'hanno in mano. Dovi ha 49 punti di distacco dal primo, che sembrano tantissimi, ma in realtà siamo andati molto più forti dell'anno scorso in tante gare". E' questo il bilancio provvisorio dell'anno Ducati in Moto Gp fatto da Claudio Domenicali a margine della presentazione del World Ducati Week. Per il pilota Andrea Dovizioso, "abbiamo perso parecchi punti in qualche gara quest'anno e questo è un peccato per il campionato, ma abbiamo dimostrato una velocità migliore in quasi tutte le piste e questo è fondamentale per il proseguo del campionato". Quanto alle parole di Marc Marquez sul compagno in Ducati Lorenzo che, fresco di due vittorie, "può vincere il mondiale" per Dovizioso "ci sta, perché indubbiamente Jorge ha dimostrato nella sua carriere di aver vinto tanto e quando è in forma è uno dei più forti. Ma siamo in tanti a potercela giocare".