Auto, aumentano costi di assistenza nel primo quadrimestre

ROMA - Nei primi quattro mesi del 2018 i prezzi dei servizi per l'assistenza auto nel nostro Paese sono aumentati mediamente dell'1,1% rispetto ai primi quattro mesi del 2017. Nel dettaglio, - secondo quanto emerge da un'elaborazione degli indici Istat dei prezzi condotta dall'Osservatorio Autopromotec - il comparto dell'assistenza che ha fatto registrare la maggiore crescita tendenziale, cioè rispetto allo stesso quadrimestre dell'anno precedente, è stato quello della manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto privati che ha fatto segnare un aumento dell'1,2%.



In misura più contenuta sono aumentati i prezzi dei pneumatici auto (+0,9%), quelli dei lubrificanti (+0,8%) e quelli dei pezzi di ricambio (+0,7%). Nel primo quadrimestre la crescita tendenziale dell'1,1% dei prezzi per l'assistenza auto nel suo complesso è stata superiore rispetto all'incremento tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo, che è stato in media dello 0,7%. Tale dinamica risulta in linea con la tendenza dell'ultimo triennio: dal 2015 al 2017, infatti, l'aumento dei prezzi per l'assistenza auto è stato superiore rispetto al livello d'inflazione (+2% contro +1,5%).