Audi svela in anticipo look di A4 e A4 Avant Model Year 2019

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Audi A4 può contare, con il debutto del model year 2019 a partire dalle versioni Design e Sport, su un nuovo frontale particolarmente accattivante, in linea con la più recente evoluzione delle auto e dei suv dei Quattro Anelli. Le prese d'aria di A4 vengono incorniciate da vigorosi profili pentagonali e, al proprio interno, sono caratterizzate da inserti in look alluminio. Il pacchetto S Line Exterior porta in dote anche nuovi paraurti più sportivi, dal taglio cuneiforme. Una modanatura a forma di U separa la zona esterna da quella interna, quest'ultima arricchita da una griglia a nido d'ape. All'interno delle prese d'aria sono presenti specifiche feritoie che convogliano i flussi attraverso i passaruota. La griglia single frame funge da elemento di differenziazione tra le linee d'allestimento. Nelle A4 dotate del pacchetto S Line Exterior, la calandra integra invece i listelli 3D e un 'blade' con finitura alluminio caratterizza la sezione inferiore del frontale. Il nuovo paraurti posteriore è di serie. Due cornici trapezoidali valorizzano il design della zona dei terminali di scarico, mentre l'estrattore è ora caratterizzato da dimensioni ridotte rispetto alle Model Year 2018. Inedito il design dei cerchi, disponibili nelle dimensioni da 16 a 19 pollici. Audi A4 è ottenibile, per la prima volta, con il pacchetto S Line Competition, un completamento del look e delle dotazioni che porta in dote novità esclusive quali il blade anteriore specifico, lo spoiler posteriore RS per A4 Avant e l'inedita tinta Turbo Blue. La sezione inferiore delle portiere posteriori si fregia del marchio dei quattro anelli in argento o nero. Il pacchetto S Line Competition include anche i cerchi in lega da 19 pollici Audi Sport, le pinze freno rosse, l'assetto sportivo e i proiettori a Led. Quanto all'abitacolo, il pacchetto S Line Competition arricchisce la dotazione S Line Black con inserti in carbonio RS, volante multifunzione a tre razze e sedili sportivi neri parzialmente rivestiti in pelle. A richiesta, i Clienti possono optare per le sedute sportive S in diverse tonalità, tra le quali il grintoso Rosso Magma. Le nuove Audi A4 e A4 Avant Model Year 2019 raggiungeranno le concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre del 2018. (ANSA)