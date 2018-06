Al via pre-vendita in Italia per nuova Audi A6 Avant

ROMA - A due mesi esatti dall'apertura in Italia degli ordini della Audi A6 berlina, la Filiale della Casa dei Quattro anelli avvia la raccolta dei contratti della variante Avant del modello. La station wagon tedesca è per ora disponibile con il motore turbodiesel V6 di 3,0 litri nelle due varianti da 231 e 286 Cv, con tecnologia mild hybrid con impianto a 48 Volt.



Lunga poco meno di cinque metri, proposta con due o quattro ruote motrici, la famigliare prevede nel suo equipaggiamento le sospensioni posteriori pneumatiche adattive, le quattro ruote sterzanti, il sistema 100% digitale di controllo dei vari dispositivi di bordo (MMI touch response).



A livello progettuale l'abitacolo presenta importanti miglioramenti rispetto al passato per quello che riguarda lo sfruttamento dei centimetri a disposizione di passeggeri e bagagli, complice l'interasse delle ruote cresciuto di 12 mm. Il vano posteriore misura 565 litri in configurazione standard, volumetria che sale a 1.680 litri sacrificando le tre sedute posteriori e ripiegando il divano (che è frazionabile nelle proporzioni 40/20/40).



La gamma di lancio prevede la trazione integrale quattro, motori Diesel caratterizzati dall'accoppiamento con la soluzione mild-hybrid a 48 Volt e cambio automatico a 8 rapporti Tiptronic. Il modello 45 TDI 3.0 da 231 Cv e 500 Nm di coppia, accreditato di consumi medi di 5,8 litri di gasolio ogni 100 chilometri ed emissioni di CO2 di 151 grammi/km, è in listino a partire da 62.800 euro, la 50 TDI 3.0 da 286 Cv e 630 Nm, 5,8 litri ogni 100 km e 151 g/km di CO2, presenta prezzi da 64.500 euro.