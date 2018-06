Mercedes conclude test roventi di EQC sulle strade di Spagna

ROMA - Mercedes ha scelto la Spagna per l'ultima tappa dei collaudi del nuovo suv 100% elettrico EQC, in procinto di passare alla produzione di pre-serie. Dopo i test invernali svolti con temperature fino a - 35 gradi, l'EQC sta ora completando un vasto programma di test nella calura estiva più intensa, con temperature che all'ombra superano i 50 gradi.



Per i test Mercedes utilizza vetture vistosamente mascherate con adesivi 'optical' di un azzurro intenso, ed ha fatto ricorso ad un piccolo 'trucco' per sviare l'attenzione di chi incontra queste auto sulla normale viabilità. Nel frontale un gioco di adesivi ha riprodotto la caratteristica mascherina a doppio rene della rivale Bmw, ma molti dettagli confermano che si tratta del primo modello della gamma elettrica EQ della Stella a Tre Punte.



Nelle prove un'attenzione particolare è rivolta agli aspetti che più possono 'impattare' sul funzionamento del le auto elettriche, l'aria condizionata e la ricarica della batteria, quando le temperature esterne sono molto alte. Ma gli ingegneri di Stoccarda non tralasciano altri aspetti 'classici' come il sistema di propulsione e le unità di controllo. La sfida numero uno è il caldo secco, perché mentre la batteria di un'auto elettrica perde semplicemente potenza a freddo, l'esposizione a calore eccessivo comporta il rischio di danni alla batteria. Nei test estremi effettuati in Spagna vengono controllati i circuiti di raffreddamento della batteria, che non devono avere assolutamente anomalie.