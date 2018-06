Volvo Cars svela S60 in nuovo impianto Usa di Charleston

ROMA - Volvo Cars ha presentato in anteprima mondiale la nuova berlina sportiva media di lusso S60 presso il suo primo stabilimento statunitense di Charleston, nella Carolina del Sud.



L'evento, che abbina il lancio della nuova vettura all'inaugurazione dello stabilimento, ribadisce l'impegno di Volvo Cars negli Stati Uniti, un mercato importante per la casa così come per la sua nuova berlina sportiva di lusso. La nuova S60 è la prima Volvo ad essere costruita negli Stati Uniti.



Si tratta anche della prima vettura del brand ad essere proposta senza una versione diesel, una decisione che riconferma l'impegno della casa, la prima nel settore ad annunciarlo, nei confronti dell'elettrificazione e indica un futuro a lungo termine non più legato al tradizionale motore endotermico. Nel 2017, Volvo Cars è stata la prima casa automobilistica internazionale a presentare una strategia basata sull'elettrificazione di tutti i nuovi modelli introdotti a partire dal 2019.



Per la nuova S60 saranno disponibili due motori ibridi plug-in benzina turbo e sovralimentati: l'unità ibrida plug-in T6 Twin Engine di Volvo con trazione integrale, in grado di sviluppare una potenza complessiva di 340 CV, e il pluri-premiato ibrido plug-in T8 Twin Engine con trazione integrale da 400 CV. Al momento del lancio saranno inoltre proposti i già noti motori benzina T5 e T6 di Volvo.