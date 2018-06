Renegade 2019 ancora più Jeep con i motori a benzina 1.0 e 1.3

BALOCCO (VERCELLI)- Squadra vincente non si cambia, ma si può sicuramente migliorare. Soprattutto se il tema affrontato è quello dell'adeguamento della gamma motori alle future norme sulle emissioni. Con nuova Jeep Renegade 2019 debuttano dunque diversi cambiamenti nel design e nelle dotazioni, ma 'sbarca' soprattutto una innovativa gamma di motori a benzina turbo 1.0 120 Cv; 1.3 150 Cv e 1.3 180 Cv - sviluppata per garantire massima efficienza nei consumi e prestazioni eccellenti sia su strada che in off-road - ed affiancata dall'ultima evoluzione dei due turbodiesel MultiJet II 1.6 120 Cv e 2.0 140 e 170 Cv, tutti conSCR (Selective Catalytic Reduction). In Italia, la nuova Jeep Renegade sarà commercializzata dalla seconda metà di luglio con un listino che parte da 22.000 euro e sarà distribuita in una gamma completa composta da quattro allestimenti - Sport, Longitude, Limited e Trailhawk - una nuova gamma motori che prevede appunto le due nuove motorizzazioni benzina MultiAir III e i due turbodiesel MultiJet II, configurazioni a trazione integrale o anteriore, e tre cambi (manuale a sei rapporti, automatico DDCT o a 9 rapporti).



Già al primo contatto, ancor prima di spingere il bottone dell'avviamento, Renegade 2019 evidenzia di essere la corretta evoluzione del modello leader tra le Jeep, con 73.200 unità vendute in Europa dal suo lancio e ha totalizzato 37.600 immatricolazioni in Italia raggiungendo nel suo segmento una quota del 15,4 %. Lo stile è evoluto, è diventato più elegante e moderno, ma senza cambiamenti radicali: oltre ai nuovi fari Led (rigorosamente tondi, come nella Wrangler) e ai nuovi proiettori supplementari inseriti nel fascino inferiore dello scudo paraurti - anch'esso leggermente modificato - spiccano nella nuova generazione di Renegade i cerchi da 19 pollici e la diversa grafica, anch'essa legata a quella di Wrangler, dei gruppi ottici posteriori. All'interno, poi, nuova Renegade offre di serie il sistema Uconnect di quarta generazione con schermi da 5, 7 e 8.4 pollici, display tattile capacitivo ad alta definizione oltre alla predisposizione Apple CarPlay e alla compatibilità Android Auto. Di spicco i contenuti high tech per aumentare la sicurezza e ridurre lo stress al volante. Ci sono di serie in tutte le versioni il Lane Sense Departue Warning-Plus e l'Intelligent Speed Assist con Traffic Sign Recognition mentre il Forward Collision Warning-Plus con Active Emergency Braking è di serie sulla Limited.



Ma l'aspetto più rilevante di questa 'rivoluzione' si evidenzia quando si avvia uno dei motori previsti per la gamma 2019: oltre ai due diesel ampiamente ottimizzati, Renegade porta al debutto le inedite motorizzazioni a benzina turbo, sviluppate da FCA Powetrain partendo da una moderna struttura modulare in alluminio. Si tratta di un 3 cilindri 1.0 da 120 Cv e 190 Nm di coppia massima (con trasmissione manuale a sei marce e trazione anteriore) di e un 4 cilindri 1.3 da 150 Cv in abbinamento al cambio a doppia frizione DDCT e alla trazione anteriore. Inoltre Renegade può essere scelta con una versione turbo dell'1,3 ancora più brillante (180 Cv). Per entrambi i 4 cilindri da 1,3 litri la coppia massima è pari a 270 Nm.



I nuovi propulsori a benzina rispondono alla normativa anti inquinamento Euro 6d e sono dotati di filtro antiparticolato GPF (Gasoline Particulate Filter). In particolare il propulsore a tre cilindri è molto efficiente e compatto (pesa 93 kg grazie anche al basamento sviluppato in collaborazione con Teksid, è realizzato in lega d'alluminio pressofuso ad alta pressione. Come è stato possibile verificare nella prova su strada attorno alla Pista FCA di Balocco, con il motore 1.0 nuova Jeep Renegade - che è il primo modello del Gruppo ad adottare questa innovativa famiglia di motori a benzina turbo - offre un comportamento dinamico ineccepibile, con risposte sempre pronte e un 'tiro' che aiuta sia sull'asfalto che in off-road. risparmiando sino al 20% di carburante rispetto ai predecessori e con prestazioni velocistiche che sono addirittura migliorate.