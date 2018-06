Per sfidare Grand Cherokee e Murano, GM ripesca nome Blazer

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - General Motors gioca una sua nuova carta nella partita globale per partecipare alla spartizione del ricco 'piatto' costituito dal mercato dei suv. E lo fa ripescando un nome glorioso: quello del Blazer che era sparito dalle concessionarie Chevrolet nel 2005, e che ha comunque un valore nel 'vissuto' di questo settore, soprattutto negli Stati Uniti e nell'ambito dei modelli tipicamente yankee. Nuovo Blazer, che è stato presentato ieri ad Atlanta, verrà lanciato all'inizio del 2019 soltanto con il brand Chevrolet ma condivide comunque la piattaforma e molti elementi costruttivi con il GMC Acadia, rinunciando al tradizionale telaio a longheroni - più idoneo ad un impiego anche off road - e puntando invece al mondo dei suv-crossover che, negli Usa, vede tra i protagonisti il Ford Edge, Jeep Grand Cherokee e Nissan Murano. L'allontamento dal mondo dei fuoristrada è evidenziato anche dal design, che riprende in diversi elementi quello della vettura sportiva Camaro e che enfatizza la propensione ad essere veloce sull'asfalto - anziché su terra e sassi - con una variante RS dotata di cerchi da 20 e 21 pollici. Due le motorizzazioni benzina previste: un 4 cilindri 2.5 da 193 Cv e un V6 3.6 da 305 Cv, entrambe accoppiate a una trasmissione automatica a 9 rapporti e schema di trazione a 2 o 4 ruote motrici. (ANSA).