Iniezione di potenza per l'esuberante Mercedes-AMG C43

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Con piccoli interventi allo stile e una decisa iniezione di potenza, Mercedes-Benz ha aumentato l'appeal della variante AMG 43 4Matic della Clasee C. Proposta con carrozzeria berlina, coupé, cabriolet e station-wagon, la versione sportiva della media tedesca monta un V6 di 3,0 litri biturbo che grazie a 27 Cv in più raggiunge ora 390 Cv. Il tutto con consumi ed emissioni che si mantengono su valori più che accettabili: 9,3 l/100 km e 213 g/km di CO2 il dichiarato nel ciclo misto.



Il modello prevede una trasmissione automatica a 9 marce, di tipo speedshift TCT e la trazione integrale 4Matic, con ripartizione della coppia che predilige l'asse posteriore, a tutto vantaggio del piacere di guida. La berlina e la coupé accelerano da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, mentre cabrio e wagon necessitano di un decimo in più.



La velocità massima di 250 km/h è autolimitata elettronicamente.



Riconoscibile per la mascherina del radiatore con doppie lamelle, per le generose grembialature anteriori e posteriori, oltre che per i doppi scarichi cromati tondi, la nuova C43 AMG presenta le alette orizzontali delle prese d'aria e la modanatura decorativa dello splitter frontale in color cromo argentato e, internamente, sfoggia un volante di disegno inedito e un display digitale.



Nel presentare l'aggiornamento della vettura, Tobias Moers, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes-AMG GmbH, ha dichiarato: "Come gamma di maggior successo di Mercedes-AMG, la Classe C ha contribuito in misura determinante al nostro successo aziendale. Un tassello fondamentale di questa storia è stata l'implementazione dei modelli 43, che dal loro lancio nel 2015 entusiasmano i nostri Clienti in tutto il mondo.



La forte richiesta e il grande consenso ci hanno confermato che con il restyling dovevamo enfatizzare maggiormente le tipiche caratteristiche AMG, non soltanto sul piano estetico, ma anche in termini di potenza, efficienza e dinamica di marcia". (ANSA).