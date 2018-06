Più tecnologia e connettività per Peugeot 308 SW Gt Line

ROMA - L'equipaggiamento della Peugeot 308 SW Gt Line si arricchisce con nuovi dispositivi tecnologici e con avanzate soluzioni per la connettività. Riconoscibile per il particolare disegno della mascherina del radiatore, per i proiettori a LED di serie e, posteriormente, per i doppi terminali di scarico, la versione sportiva "premium" della familiare del Leone all'interno sfoggia finiture in alluminio ed esclusivi inserti.



La sua nuova dotazione propone un sistema multimediale con schermo da 9,7 pollici di tipo capacitivo, dotato di funzione Mirror screen che permette di replicare in plancia le informazioni disponibili sul display del telefonino. Per quello che riguarda i sistemi di ausilio alla guida, il pacchetto della Gt Line è ora tra i più ricchi della categoria.



Propone infatti, tra gli altri, la frenata automatica di emergenza con avviso di rischio collisione (Active Safety Brake & Distance Alert), l'avviso di superamento involontario della linea di delimitazione della corsia (Lane Departure Warning), il riconoscimento dei cartelli di limite di velocità (Speed Limit Detection), il segnalatore della presenza di un altro veicolo nell'angolo cieco al guidatore (Active Blind Corner Assist ), gli abbaglianti automatici (High Beam Assist), l'allarme di calo di attenzione del conducente (Driver Attention Alert) e il controllo automatico della velocità di crociera con mantenimento della distanza di sicurezza (Adaptive Cruise Control). Da citare, anche il Visio Park a 180 gradi che grazie a un sistema di telecamere permette un'ottima visibilità intorno al veicolo e risulta utile in manovra.



Altri atout del modello sono il generoso vano bagagli, che si può facilmente ampliare grazie al sedile posteriore ribaltabile "Magic Flat" e il tetto panoramico in cristallo che dona all'abitacolo un'eccezionale luminosità.