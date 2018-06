Citroen, al via gli ordini del nuovo Berlingo

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Presentato a Ginevra lo scorso marzo, Nuovo Citroën Berlingo è ora ufficialmente ordinabile in Italia.



Disponibile in 3 versioni (Live, Feel e Shine), la terza generazione dell'inventore del multispazio è ancora più moderna, pratica e confortevole. Adotta il design distintivo del marchio e integra il programma Citroën Advanced Comfort per aumentare il benessere a bordo. Nuova Berlingo semplifica gli spostamenti quotidiani grazie a 19 tecnologie di aiuto alla guida, 4 tecnologie di connettività, 3 sedili posteriori indipendenti e sedile passeggero anteriore a scomparsa, volume del bagagliaio da 775 litri, cui si aggiungono 186 litri di spazio di vani portaoggetti (incluso il Modutop) o ancora il lunotto apribile. Accogliente e modulabile in base alle diverse esigenze, Nuovo Berlingo è proposto per la prima volta in 2 misure, M e XL, da 5 e 7 posti. Modello iconico per il Marchio e best seller per il segmento, propone una gamma decisamente interessante a partire da 20.350 euro e un'ampia scelta di motorizzazioni tra cui scegliere: a partire dal benzina 1.2 PureTech al diesel 1.5 BlueHDi, con l'introduzione del cambio automatico EAT8. L'arrivo di nuovo Berlingo negli showroom Citroën è previsto per settembre, al rientro delle vacanze. (ANSA).