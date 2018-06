Passerella tra i vip per l'esclusiva Mazda MX-5 by Pollini

ROMA - La show girl Cecilia Rodriguez e la fashion blogger Valentina Ferragni hanno tenuto a battesimo a Milano la Mazda MX-5 Limited Edition by Pollini Heritage.



L'occasione è stata una serata a inviti presso la boutique di via della Spiga della maison di moda, a cui hanno partecipato diversi personaggi del mondo della moda. Prodotta in soli 3 esemplari, ognuno con un colore di carrozzeria differente (Soul Red Crystal, Ceramic e Jet Black), questa proposta esclusiva sposa in maniera originale la tecnologia giapponese e l'artigianalità italiana e sfoggia soluzioni interne specifiche. Tra queste da segnalare quelle realizzate in ecopelle con stampa monogram Pollini Heritage per le alette parasole, i pannelli portiera e la copertura del vano portaoggetti nel tunnel centrale. Esternamente si distingue dalle versioni di ampia produzione per gli accenti satinati della cornice del parabrezza e degli specchietti retrovisori esterni.



Realizzata partendo dal modello 1.5 da 131 Cv con cambio manuale a 6 rapporti e allestimento Exceed, la MX-5 by Pollini prevede un badge numerato sulla plancia e viene consegnata con un kit da viaggio firmato Pollini, composto da due borsoni e due necessaire con profili in tinta con la carrozzeria. In aggiunta in omaggio anche un paio di scarpe sneaker coordinate.



Ordinabile dal 19 giugno, esclusivamente online, sul sito www.mazda.it, al prezzo di 28.500 euro, questa particolare serie speciale della decapottabile nipponica è frutto di un progetto che abbina ''la passione per la manifattura artigianale, il forte legame con le proprie tradizioni ma con lo sguardo rivolto all'innovazione'', sottolinea una nota diffusa dalla Filiale italiana. E' questo ''il fil rouge che ha permesso un'immediata sintonia tra due realtà - conclude il comunicato -che fanno della qualità del prodotto e della cura del dettaglio una vera e propria mission aziendale''.