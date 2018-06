Mercedes C200, inattesa sportiva con il turbo 1.5 EQ Boost

LUSSEMBURGO - La prima sorpresa, con la nuova generazione della Mercedes Classe C, arriva quando si è ancora lontani dall'auto (in questo caso nel comodo living di un hotel che sovrasta la Mosella) e la C200 è parcheggiata nel garage. L'auto è ora dotata - con sovrapprezzo - di un sistema di sorveglianza che avvisa il proprietario se qualcuno la urta, involontariamente o per commettere un furto o un atto vandalico. L'allarme può arrivare sullo smartphone mediante la App Mercedes Me, con la segnalazione in tempo reale del problema e indicazione del punto dove è stata urtata. Per il momento (il problema, spiegano alla Mercedes, è la tutela della privacy) il sistema-spia che tiene sotto sorveglianza la propria Classe C non prevede ancora la visione del 'contatto' tramite telecamera, ma questa estensione della funzione potrebbe arrivare presto. Ma C200 ama evidentemente 'sorprendere', se è vero che proprio la parte numerica della sigla - usata da tantissimi anni per le auto della Stella a Tre Punte - non si riferisce ad un motore di 2 litri, bensì ad un modernissimo 4 cilindri di appena 1,5 litri, dotato - va sottolineato - di raffinatezze costruttive come il turbo twin scroll, la fasatura variabile Camtronic e soprattutto l'impianto supplementare a 48 Volt che alimenta l'EQ Boost. La potenza di questo motore, piccolo solo apparentemente (così come non lo è il 1600 della Formula Uno Mercedes di Hamilton) raggiunge i 184 Cv e con altri 14 Cv aggiuntivi forniti dal gruppo elettrico azionato a cinghia. Su strada Mercedes C200 stupisce per la 'rotondità' di funzionamento di questo inedito 4 cilindri, sempre pronto a rispondere alle richieste di scatto come pochi 1800-2000 (e più) sanno fare. Gran parte del merito va proprio all'EQ Boost che riesce a colmare il ritardo del turbo con la sua spinta elettrica, una assistenza che aiuta anche nei passaggi di marcia, per raggiungere il più rapidamente possibile il regime idoneo e accorciare i tempi di innesto del cambio automatico. In fase di decelerazione l'alternatore-starter dell'impianto a 48 Volt recupera invece l'energia cinetica e carica la batteria. Oltre all'azionamento elettrico della pompa dell'acqua (la potenza di raffreddamento viene così adeguata al fabbisogno) altro importante vantaggio è la possibilità (sperimentata sulle autobahn tedesche, assieme a velocità di punta attorno ai 200 km/h) di percorrere lunghi tratti in 'veleggio' a motore spento.



Mercedes C200 col suo 1.5 a benzina abbassa consumi ed emissioni - 6,8-6,3l/100km per quello combinato, 154-144 g/km di CO2 - non solo grazie alla presenza di tanta tecnologia e perfino del filtro antiparticolato, ma anche grazie alla rigenerazione con arresto intelligente del motore durante il rallentamento: quando la velocità scende al di sotto di una soglia minima, la catena cinematica si disaccoppia e il motore si spegne per ottimizzare il risparmio di carburante. La nuova berlina C200, che è disponibile anche con la carrozzeria wagon mentre Cabrio e Coupé partono dal motore 2.0 della C300, propone come tutte le altre varianti di questa longeva famiglia di modelli un corpo vettura quasi completamente rivisto, dato che sono stati 6.500 i particolari modificati, con una quota vicina all'80% per il rinnovamento dell'elettronica di bordo. Di questa Mercedes appagante e accessibile (il listino per la berlina C200 parte da 42.994 euro) si apprezzano anche il design sportivo, rivisto nel frontale e nella coda, i nuovi cerchi in lega leggera, le soluzioni high tech per la fanaleria e soprattutto gli interni rinnovati, con un moderno volante multifunzione mutuato dalla Classe S, plancia interamente digitale da 12,3 pollici e display multimediale più grande da 10,25 pollici.